Ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε ένα απίστευτο ποδοσφαιρικό θρίλερ. Η Αγγλία προηγήθηκε με 4-0 απέναντι στη Γαλλία, είδε όμως τους «Τρικολόρ» να επιστρέφουν δυναμικά και να απειλούν με μια ιστορική ανατροπή. Τελικά, το χατ-τρικ του Μπουκάγιο Σάκα έκρινε την αναμέτρηση, με τα «Τρία Λιοντάρια» να επικρατούν 6-4 και να κατακτούν την 3η θέση στο Μουντιάλ.

Ο μικρός τελικός μετατράπηκε σε μια εντυπωσιακή παράσταση με δέκα γκολ, έντονο ρυθμό και δύο ομάδες που έπαιξαν ελεύθερα. Η Αγγλία ήταν καταιγιστική στο πρώτο μέρος, όταν και πήρε προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε τον έλεγχο, επιτρέποντας στη Γαλλία να επιστρέψει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει μια απίθανη ανατροπή.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Σάκα, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ, ενώ από την πλευρά της Γαλλίας ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε δύο φορές, φτάνοντας τα δέκα τέρματα στη διοργάνωση και τα 22 συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα, ανεβαίνοντας στην κορυφή και των δύο σχετικών λιστών.

Η Αγγλία μπήκε στο παιχνίδι με εκρηκτικό τρόπο και άνοιξε το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό, με εξαιρετικό σουτ του Ράις. Το γκολ του Σάκα στο 12’ ακυρώθηκε, όμως έξι λεπτά αργότερα ο Κόνσα διπλασίασε το προβάδισμα με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ράις.

Στο 37’ ο Σάκα εκμεταλλεύτηκε μια γρήγορη αντεπίθεση και, παρά τις προσπάθειες των Μενιάν και Λακρουά να τον σταματήσουν, βρήκε τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα για το 3-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο άσος της Άρσεναλ ολοκλήρωσε την προσωπική του παράσταση, διαμορφώνοντας το 4-0 με εξαιρετικό πλασέ.

Αγγιξε την απίθανη ανατροπή

Η Γαλλία μπήκε αποφασισμένη να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και μείωσε γρήγορα. Ο Μπαπέ εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Ολίσε στο 48’ και έκανε το 4-1, ενώ έξι λεπτά αργότερα δημιούργησε το δεύτερο γκολ, με τον Μπαρκολά να ολοκληρώνει τη φάση.

Στο 66’, ο Μπαπέ με δυνατό σουτ, μετά από νέα συνεργασία με τον Ολίσε, έβαλε ξανά τη Γαλλία στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 4-3.

Η Αγγλία είχε χάσει την κυριαρχία της και η Γαλλία πίεζε για την ισοφάριση. Ο Ντεμπελέ έχασε σημαντικές ευκαιρίες στο 75’ και στο 81’, ενώ ο Μπέλιγκχαμ, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ανάγκασε τον Μενιάν σε δύσκολη επέμβαση.

Στο 85’, το μαρκάρισμα του Γκουστό στον Σπενς έδωσε πέναλτι στην Αγγλία. Ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση και με το τρίτο προσωπικό του γκολ έκανε το 5-3, βάζοντας τέλος στις ελπίδες της Γαλλίας για την ολοκλήρωση μιας ιστορικής ανατροπής.

Οι «Τρικολόρ», όμως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ο Ντεμπελέ μείωσε σε 5-4 στο 90+6’, αναζωπυρώνοντας την αγωνία, πριν ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ διαμορφώσει το τελικό 6-4 δύο λεπτά αργότερα και σφραγίσει το χάλκινο μετάλλιο για την Αγγλία.

Γαλλία: Μενιάν – Γκουστό (90+1′ Κουντέ), Κονατέ (46′ Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46′ Ντιν) – Ζαΐρ-Εμερί, Ραμπιό – Ολίσε, Σερκί (46′ Ντεμπελέ), Ντουέ (46′ Μπαρκολά) – Μπαπέ

Αγγλία: Χέντερσον – Κουάνσα (83′ Τζέιμς), Κόνσα, Γκουέχι (90+3′ Τσάλομπα), Σπενς – Ράις – Σάκα, Έζε (79′ Μπέλιγκχαμ), Ρότζερς, Ράσφορντ (46′ Γουότκινς) – Τόνι (79′ Άντερσον)