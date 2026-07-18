Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, υπέγραψε τη συνταγματική τροπολογία που οδηγεί στον άμεσο τερματισμό της θητείας του, σηματοδοτώντας ακόμη μία κίνηση στην ευρεία επιχείρηση αναδιάρθρωσης των κρατικών θεσμών που έχει ξεκινήσει ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ μετά τη σαρωτική εκλογική του νίκη.

Από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής του, ο Μαγιάρ έχει θέσει ως βασική πολιτική προτεραιότητα την απομάκρυνση αξιωματούχων που είχαν τοποθετηθεί ή παρέμεναν σε καίριες θέσεις κατά τη μακρόχρονη διακυβέρνηση του καθεστώτος του Βίκτορ Όρμπαν. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των θεσμών και η αποδόμηση του μηχανισμού εξουσίας που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Με την τροπολογία η θητεία του Σουλιοκ τερματίζεται αμέσως με το σκεπτικό ότι «έχει χαθεί η εμπιστοσύνη» σε έναν ηγέτη που εξελέγη το 2024 από τους βουλευτές του κόμματος Fidesz του Όρμπαν.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι υπόλοιπες συνταγματικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, όπως το όριο θητείας των βουλευτών και η αποχώρηση του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου Πέτερ Πολτ, επίσης προσώπου που συνδέεται πολιτικά με την εποχή Όρμπαν.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ διαθέτει ευρεία πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, γεγονός που του επιτρέπει να τροποποιεί νόμους.. Το κοινοβούλιο θα εκλέξει έναν νέο πρόεδρο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει το πολύ για πέντε χρόνια ή μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο Σύνταγμα της χώρας.

Με την τροπολογία επιβάλλεται επίσης όριο θητείας 12 ετών στους βουλευτές και ορίζεται στα 70 έτη η ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο νύν πρόεδρός του, ο σύμμαχος του Όρμπαν Πέτερ Πολτ, θα πρέπει να αποχωρήσει.

Αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία, τον Απρίλιο, ο Μαγιάρ είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη από τον Σούλιοκ να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον ότι δεν εκπροσωπεί την εθνική ενότητα και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Όρμπαν. Μέχρι τώρα ο πρόεδρος είχε αρνηθεί να το πράξει.