Μια διαφορετική δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη sold out συναυλία των BTS στο Παρίσι, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαμογέλασε και χαιρέτησε τους θεατές, ενώ η Μπριζίτ Μακρόν συνέχισε να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής, συμμετέχοντας στο εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και η πρώτη κυρία κρατούσαν στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές συσκευές που χρησιμοποιούν οι θαυμαστές των BTS στις συναυλίες τους. Με το σβήσιμο των φώτων, χιλιάδες φωτεινές σφαίρες δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα μέσα στο κατάμεστο στάδιο.

Emmanuel and Brigitte Macron attended BTS’ sold-out Paris concert carrying ARMY Bombs, making BTS the first Asian act to have a sitting president and first lady attend a concert outside Asia. pic.twitter.com/447gUktE0J — Hit Signal (@hitsignal) July 17, 2026

Ο Μακρόν δημοσίευσε βίντεο από τη συναυλία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη βραδιά και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τη συναυλία, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Καλώς ήρθατε στο Παρίσι!», καλωσορίζοντας το διάσημο συγκρότημα της K-pop στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το προεδρικό ζεύγος απόλαυσε ολόκληρη τη συναυλία μαζί με χιλιάδες νέους που είχαν κατακλύσει τον χώρο για να παρακολουθήσουν το κορυφαίο μουσικό γεγονός.

Οι BTS και το παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop

Οι BTS, γνωστοί και ως Bangtan Boys, αποτελούν το πιο επιτυχημένο επταμελές συγκρότημα της Νότιας Κορέας και ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα παγκοσμίως. Έκαναν το ντεμπούτο τους το 2013 και κατάφεραν να φέρουν την K-pop στην κορυφή των διεθνών charts, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που κατέκτησε την κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του Billboard Hot 100.

Το κοινό τους, γνωστό ως ARMY, θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα και πιο οργανωμένα fandoms στον κόσμο. Παράλληλα με τη μουσική τους πορεία, οι BTS έχουν αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση, έχοντας μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συνεργαστεί με τη UNICEF για την παγκόσμια καμπάνια Love Myself, η οποία προωθεί την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της βίας.