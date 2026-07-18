Μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε η Αγγελική Ηλιάδη, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λάγιου. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη βαθιά της πίστη στον Χριστό, περιγράφοντας μια εμπειρία που, όπως είπε, σημάδεψε τη ζωή της, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις απόψεις της για την Εκκλησία, την έννοια της αμαρτίας και την προγαμιαία σχέση.

Η Αγγελική Ηλιάδη ξεκαθάρισε ότι πιστεύει βαθιά στον Χριστό, ωστόσο διαχωρίζει την προσωπική πίστη από τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, ερμηνεύονται ορισμένα ζητήματα από την Εκκλησία.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι βίωσε μια εμπειρία που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, όταν ο μικρότερος γιος της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Δεν είμαι αυστηρή γενικά σε τίποτα. Δεν μ’ αρέσει, δεν φοράω παρωπίδες, δεν είμαι απόλυτη. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι η προγαμιαία σχέση είναι αμαρτία. Πιστεύω βαθιά στον Χριστό, τον έχω δει μπροστά μου, έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που, όπως υποστήριξε, είδε τον Χριστό ενώ προσευχόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

«Ήμουν σε μια πολύ περίεργη φάση, μόλις είχα βγάλει τον μικρό μου γιο από το νοσοκομείο. Ήταν η γιορτή του εκείνη την ημέρα και τον πήγαινα σπίτι. Καθώς προσευχόμουν μέσα στο αυτοκίνητο, τον είδα μπροστά μου. Και τον είδε και η μητέρα μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί ήμασταν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Η Αγγελική Ηλιάδη υποστήριξε ότι πολλές από τις αντιλήψεις γύρω από την αμαρτία αποτελούν, όπως είπε, ανθρώπινες ερμηνείες και όχι λόγια του Χριστού. «Δεν είπε ποτέ ο Χριστός “κάνε αυτό, εκείνο μην το κάνεις”. Πολλά πράγματα είναι δημιουργήματα του ανθρώπου από αυτά που λέει η Εκκλησία. Άλλο η πίστη και η θρησκεία μας και άλλο η Εκκλησία. Εγώ λίγο τα διαχωρίζω αυτά», τόνισε.

Παράλληλα εξήγησε πως, κατά τη δική της αντίληψη, αμαρτία είναι πράξεις όπως ο φόνος ή η κλοπή, όχι όμως η δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους πριν από τον γάμο.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, επισημαίνοντας ότι απέκτησε τα δύο παιδιά της εκτός γάμου, χωρίς αυτό να επηρεάζει την πίστη της.

«Εγώ δεν παντρεύτηκα ποτέ και τα δύο μου παιδιά τα έκανα εκτός γάμου. Είναι ευλογία από τον Θεό. Ποιος μπορεί να μου πει ότι είναι αμαρτία επειδή δεν ήμουν παντρεμένη; Ο Θεός με ευλόγησε με δύο υπέροχα παιδιά. Άρα αυτό είναι αντίθετο με όσα υποστηρίζονται πολλές φορές», ανέφερε.

Η Αγγελική Ηλιάδη έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη βαθιά σχέση της με την πίστη, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασικό στήριγμα στη ζωή της, ενώ έχει αναφερθεί πολλές φορές και στον πνευ