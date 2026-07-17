Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού κι έγινε αισθητή επίσης στη Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ.
Powerful Earthquake 7.4 hit in Mexico pic.twitter.com/Y9aMS35hG3— 𓄅🇵🇰 True Promise 🇵🇸🇮🇷𓄅 (@MohsinRzza) July 17, 2026
Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN), το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.
🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico's Pacific Coast! 🚨⚠️— Disaster Zone (@Disaster_X_) July 17, 2026
A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.
🚨 MORE QUAKE FOOTAGE EMERGES— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
Newly surfaced footage captures the intense shaking caused by the 7.4M earthquake in Mexico, with structures swaying and residents evacuating moments after the quake struck.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic… pic.twitter.com/6icf1BHqJB
Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.
🔴 #BREAKING: URGENT: Seismic warning sirens echoed across Guatemala as powerful shaking from the major earthquake off Mexico’s coast was felt across the region.#Mexico #Guatemala #Earthquake #PuertoMadero #SeismicWarning #BreakingNews https://t.co/axDXEbbJW5 pic.twitter.com/qRDEZHpzZz— The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 17, 2026
Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.
🚨 BUILDINGS SHAKE ACROSS MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
Terrifying moments as buildings sway violently following a powerful 7.4-magnitude earthquake off Mexico's Pacific coast.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/jrBR2BtvwT
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.
🚨 7.4 EARTHQUAKE STRIKES MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
A powerful 7.4-magnitude earthquake has struck off the Pacific coast of Mexico, sending strong tremors across parts of the country.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/Z2pSoJzSoS