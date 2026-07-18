Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες του Κόλπου απέρριψαν, με κοινή ανακοίνωσή τους, κάθε «παράνομο ισχυρισμό» κυριαρχίας ή ελέγχου επί των Στενών του Ορμούζ, ζητώντας από το Ιράν να διατηρήσει μόνιμα ανοιχτή τη θαλάσσια οδό χωρίς όρους ή τέλη.

Στην κοινή τους δήλωση, η ΕΕ και τα κράτη του Κόλπου υπογραμμίζουν ότι απορρίπτουν οποιεσδήποτε «παράνομες αξιώσεις» κυριαρχίας ή ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και κάθε περιορισμό που θα έθιγε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιβολή αδειών ή τελών διέλευσης στα πλοία που χρησιμοποιούν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Τέλος, καλούν το Ιράν να διατηρήσει τα Στενά του Ορμούζ μόνιμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, χωρίς προϋποθέσεις ή οικονομικές επιβαρύνσεις.