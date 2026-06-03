Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι εξετάσεις του έδειξαν βελτίωση και η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ νοσηλεύτηκε προληπτικά, μετά από check-up στο «Ασκληπιείο» της Βούλας. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ανέφερε πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επέστρεψε στο σπίτι του το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης ανέφερε: «Ο ασθενής Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήλθε εχθές του νοσοκομείου νωρίς το απόγευμα, αφού όλες οι κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις απέδειξαν τη σημαντική βελτίωση και την επαναφορά σε όλους τους φυσιολογικούς δείκτες. Ως Αιμίλιος και με το γνώρισμα πλέον του ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και ως στενότερος συγγενής, βέβαια μόνο χαρούμενος και ανακουφισμένος. Είμαστε όλη η οικογένειά κοντά του. Είναι το καταφύγιο η οικογένεια πάντα σε κάθε δυσκολία. Ο Γιάννης είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση».