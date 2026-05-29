Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πήγε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, όπως σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ένιωσε έντονη αδιαθεσία όσο βρισκόταν μέσα στο σπίτι του με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Ασκληπιείο» της Βούλας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 ανέφεραν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.