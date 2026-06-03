Σήμερα τελείται η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινησιακά βαριά ατμόσφαιρα.

Η σορός του έφτασε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να απευθύνει το τελευταίο «αντίο». Ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και βουλευτής Κορινθίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής της χώρας καταφθάνουν στον ναό, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε επί δεκαετίες με την Κορινθία και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους τον γνώρισαν ή συνεργάστηκαν μαζί του να τον αποχαιρετήσουν με σεβασμό και συγκίνηση. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον ίδιο ναό, παρουσία πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Χιλιομόδι Κορινθίας, τον τόπο που ο ίδιος είχε ιδιαίτερη σύνδεση και αγάπη.

Η οικογένειά του, σε μια συμβολική κίνηση, έχει ζητήσει αντί στεφάνων να ενισχυθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», ενώ ειδικό κυτίο έχει τοποθετηθεί στον ναό για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν, σύμφωνα με το korinthostv.gr.