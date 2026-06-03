Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της ακροδεξιάς και δηλωμένο θαυμαστή του Αμερικανού προέδρου, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την 21η Ιουνίου.

Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι θεωρεί τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια «ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη», που θα «σταματήσει την παράνομη μετανάστευση» και θα «αποκαταστήσει την τάξη».

Δεδομένων «των τρομερών επιτυχιών του στη ζωή και της πολιτικής υποστήριξής του σε εμένα προσωπικά», είναι «τιμή μου να εκφράσω την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου στον Αμπελάρδο», πρόσθεσε.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος 47 ετών, νέος στην πολιτική, γνωστός με το προσωνύμιο El Tigre («ο τίγρης»), έσπευσε αμέσως να εξάρει την εξέλιξη, υποσχόμενος διμερείς σχέσεις επιπέδου «άνευ προηγουμένου» με τις ΗΠΑ. «Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας και της ναρκωτρομοκρατίας», είπε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος για την προεδρία, ευχαριστώντας τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για την υποστήριξή του, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Semana.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που έχει επίσης αμερικανική υπηκοότητα, προκάλεσε κατάπληξη σε πολλούς την Κυριακή, όταν επικράτησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών συγκεντρώνοντας πάνω από το 43% των ψήφων, έναντι 41% που έλαβε το φαβορί, ο Ιβάν Σεπέδα, γερουσιαστής της συμμαχίας της αριστεράς που βρίσκεται στην εξουσία στην Κολομβία -«μαρξιστής της άκρας αριστεράς» κατά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου AtlasIntel -σε δείγμα 2.030 δυνητικών ψηφοφόρων, διενεργήθηκε προχθές Δευτέρα και χθες Τρίτη- θέλει τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια να προηγείται ενόψει του δεύτερου γύρου, να συγκεντρώνει το 50,3% των προθέσεων ψήφου.

Δηλώνοντας θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε και αυτού της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο δικηγόρος και επιχειρηματίας υπόσχεται θάνατο ή φυλακή για τα μέλη εγκληματικών οργανώσεων και παρατάξεων ανταρτών, μεταφέρει και στην Κολομβία τη ρητορική της «σιδηράς χειρός» και του «νόμου και της τάξης» που χάρισε θεαματικές νίκες στη δεξιά στη Λατινική Αμερική το τελευταίο διάστημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλλον έπαιξε ρόλο, καθώς έχει πολλαπλασιάσει τις εκδηλώσεις υποστήριξης σε αυτήν ακριβώς τη δεξιά στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ως πρόεδρος, ο Αμπελάρδο θα καταφέρει κατά τρόπο εξαιρετικό να μεγεθύνει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση, να καταστείλει το έγκλημα και τα ναρκωτικά και να αποκαταστήσει την τάξη», ανέφερε, γράφοντας αυτή την τελευταία λέξη με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ο Τραμπ.

Ο Ιβάν Σεπέδα, δελφίνος του απερχόμενου σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο, ανήκει στην «άκρα αριστερά», πρόσθεσε, χωρίς να τον κατονομάσει.

Η σχέση ανάμεσα στον Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, και τον Τραμπ πέρασε πολλές τρικυμίες. Οι ακατάπαυστες συγκρούσεις τους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη συμμαχία δεκαετιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και στην Μπογοτά, τόσο στο πεδίο του εμπορίου, όσο και σε αυτό του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Όταν μια χώρα αναμιγνύεται στις αποφάσεις μιας άλλης, η ελευθερία πεθαίνει», σχολίασε ο Γουστάβο Πέτρο, αντιδρώντας στην παρέμβαση του Τραμπ. «Καλώ όλη την Κολομβία να ψηφίσει με απόλυτη ελευθερία», συνέχισε καλώντας τους συμπολίτες του να μη γίνουν «σκλάβοι» και να μην αφήσουν τη χώρα να γίνει «αποικία» κανενός.

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφτηκε την ίδια ημέρα που δικαστής στην Μπογοτά διέταξε τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια να ζητήσει εντός 48 ωρών δημόσια συγγνώμη για σεξιστικά σχόλια που έκανε τη 12η Μαΐου, κατά τη διάρκεια εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού Piso 8.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μαγνητοσκοπήθηκε και έγινε viral σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο υποψήφιος επέδειξε στο κινητό τηλέφωνό του μια τολμηρή φωτογραφία του και υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ πως εξαιτίας της τον υποστηρίζουν οι γυναίκες ψηφοφόροι.

Κατόπιν επέμεινε απευθυνόμενος σε παρουσιάστρια να κοιτάξει τη φωτογραφία και να ζουμάρει, με φράσεις όπως «πλησίασε και πες μου πως βλέπεις εδώ» και «μη ντρέπεσαι», αφήνοντας σεξουαλικά υπονοούμενα, σύμφωνα με τον δικαστή.

«Δεν πρόκειται απλά για ατυχές σχόλιο», ο υποψήφιος επέδειξε «απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό μου και προς τη δουλειά μου», σχολίασε η Λάουρα Ροδρίγκες. «Αισθάνομαι σαν να με παραβίασαν, να με παρενόχλησαν, έχω αρρωστήσει», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Ο ίδιος απάντησε απευθείας στο μήνυμα της κ. Ροδρίγκες, ζητώντας «ειλικρινά συγγνώμη», επιμένοντας πως έκανε «χιούμορ».