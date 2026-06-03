Η κόρη της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέττε-Μάριτ διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε σήμερα στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της, η οποία είναι σοβαρά άρρωστη.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία σπουδάζει Κοινωνικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ από πέρυσι, έφτασε στη Νορβηγία σήμερα το πρωί για να συναντήσει τη Μέττε-Μάριτ, η οποία πάσχει από μια χρόνια πνευμονική νόσο και της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε πρόσφατα.

Η 52χρονη Μέττε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια ασθένεια που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει αναγκάσει να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της. Ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή σήμερα. «Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τόκιο. «Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή», πρόσθεσε.

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέττε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων, η πριγκίπισσα έφερε εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης – ρινική κάνουλα συνδεδεμένη με μηχάνημα οξυγόνου. Εκτός από τα προβλήματα υγείας της, η Μέττε-Μάριτ πέρασε και άλλες δυσκολίες τους τελευταίους μήνες.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιανουαρίου αποκάλυψε την εκτεταμένη και μερικές φορές προσωπική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, μεταξύ 2011 και 2014.

Επίσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα προβλήματα του γιου της με τη δικαιοσύνη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καρπός μιας σχέσης της πριν από τον γάμο της με τον Χάακον το 2001, δικάστηκε νωρίτερα φέτος για βιασμό και επανειλημμένη βία κατά πρώην συντρόφου, κατηγορίες που αρνείται. Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου.