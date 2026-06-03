«Για προειλημμένη απόφαση που άργησε» έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αναφερόμενος το πρωί της Τετάρτης 3/6 στην ανεξαρτητοποίηση των επτά μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος και επανέλαβε ότι θρυαλλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.

«Η Νέα Αριστερά δεν είναι σωστό να περιμένει την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα για να ανακοινωθούν οι προθέσεις κάποιων. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Νέα Αριστερά να πορευόμαστε, προφανώς με δυσκολίες και οργανωνόμαστε στο πλαίσιο προσπάθειας να καλυφθεί ένα κενό που παραμένει μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα» δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

«Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου.

«Προσωπικά το 2015 είχα αφήσει την έδρα αλλά σε πολύ διαφορετική περίοδο με συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση και συνθήκες πολύ διαφορετικές από το 2026», δήλωσε.

«Με στεναχωρεί που δεν θα υπάρχει για να δίνει μάχες η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας για αξιόμαχη και αξιόλογη ομάδα, ενώ για την επόμενη ημέρα, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει προγραμματικός διάλογος.

«Το μεγάλο ρήγμα της Αριστεράς προέρχεται από το 2015 και πρέπει να το αφήσουμε πίσω»

«Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας κι αυτό αφορά όλους και περιλαμβάνει και το ΜέΡΑ 25, αφήνοντας πίσω τον σημερινό κατακερματισμό», είπε.

«Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντιμότητας και πατριωτική εισφορά το οποίο αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εμείς μιλάμε για μόνιμο φορολογικό μηχανισμό αναδιανομής των βαρών», τόνισε.

«Το μεγάλο ρήγμα της Αριστεράς προέρχεται από το 2015 και πρέπει να το αφήσουμε πίσω, μαζί με τις διαφορετικές αναγνώσεις και να κοιτάξουμε την ιστορική πρόκληση του 2026 για συνύπαρξη σε ένα πολιτικό εγχείρημα που με ανασύνθεση δυνάμεων θα δώσει ελπίδα σε ένα ακροατήριο που δεν καλύπτεται ούτε από το κόμμα Τσίπρα ούτε από τα υπόλοιπα», δήλωσε ο κ. Σακελλαρίδης, και επεσήμανε ότι η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει πολιτική πρόταση και θα επιμείνει σε αυτήν την κατεύθυνση.