Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Κορυδαλλό Αττικής, όπου πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στο κτίριο. Μετά από συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο εγκλωβισμένος διασώθηκε, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συμμετείχε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ο άνδρας, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στον επάνω όροφο της κατοικίας, παρέμεινε για αρκετή ώρα χωρίς δυνατότητα διαφυγής, μέχρι να καταστεί δυνατός ο απεγκλωβισμός του με τη συνδρομή των πυροσβεστών.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα από το ισόγειο προς τον επάνω όροφο του σπιτιού, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Οι φλόγες πλησίασαν ακόμη και το δώμα του κτιρίου, όπου είχε καταφύγει ο άνδρας αναζητώντας ασφαλές σημείο. Παράλληλα, η μεγάλη συγκέντρωση καπνού προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα στον εγκλωβισμένο, γεγονός που αύξησε την κρισιμότητα της επιχείρησης μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του.