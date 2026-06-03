Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Σάμου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο Open, ένας ένοικος του σπιτιού ανέβηκε στην ταράτσα για να αποφύγει τις φλόγες, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να απεγκλωβιστεί.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 15 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.