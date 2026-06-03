Οι Ελβετοί ψηφοφόροι φαίνονται έτοιμοι να απορρίψουν την πρόταση σε δημοψήφισμα που έχει στόχο τον περιορισμό του ελβετικού πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Ελβετίας, ο οποίος τον περασμένο χρόνο ανήλθε σε 9,1 εκατομμύρια κατοίκους από 7,3 που ήταν το 2002 και οι επιπτώσεις του φαινομένου στις δημόσιες υποδομές έχουν αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για τη στήριξη της πρότασης.

Η πρωτοβουλία, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 14 Ιουνίου, προβλέπει ότι ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια πριν από το 2050 και ότι η Ελβετία θα πρέπει να λήξει τη συμφωνία περί ελευθερίας των μετακινήσεων που έχει με την ΕΕ.

Σχεδόν 52% από τους 19.400 ερωτηθέντες κατά το διάστημα 19 με 27 Μαΐου δήλωσαν αντίθετοι με την πρόταση με 45% να είναι υπέρ της, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία GFS Bern για λογαριασμό του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα SRG. Οι υπόλοιποι δήλωσαν αναποφάσιστοι.

Προηγούμενη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο τέλος Απριλίου έδειξε ότι οι Ελβετοί είναι εξίσου διχασμένοι για το αν θα πρέπει να υποστηρίξουν την εν λόγω πρόταση σε δημοψήφισμα με 47% να απαντούν θετικά και 47% αρνητικά.

Η ελβετική κυβέρνηση είναι αντίθετη με την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP) με το αιτιολογικό ότι θα πλήξει τη συνεργασία με την ΕΕ, τον βασικό εμπορικό της εταίρο, αλλά και την οικονομία.

Οι υποστηρικτές της πρότασης επικαλούνται ανησυχίες για τις υποδομές και κυρίως τη στέγαση, τις μεταφορές, τα σχολεία και τα νοσοκομεία, τα οποία, κατά την άποψή τους, θα κορεστούν εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του αριθμού των μεταναστών.

Άλλα επιχειρήματα περιλαμβάνουν την επιβολή ελέγχων στη μετανάστευση για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και τη μείωση του ποσοστού της εγκληματικότητας και της βίας.

Οι πολέμιοι της πρότασης εκφράζουν ανησυχία για μια πιθανή ρήξη με την ΕΕ που θα προκαλούσε η νομική επιβολή ορίου στη μετανάστευση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η Ελβετία έχει ανάγκη από ειδικευμένους εργάτες.