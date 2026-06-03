Ο Σαντιάγκο Έσε συνεχίζει να έχει ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά οι Ερυθρόλευκοι έχουν σαφέστατη κατεύθυνση για τον παίκτη τους.

Η τελευταία χρονικά ομάδα που έχει προκύψει να ενδιαφέρεται για τον Σαντιάγκο Έσε είναι η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Άρα πορτογαλικές μεταγραφικές… σειρήνες για τον διεθνή παίκτη χωρίς προς ώρας να έχει πέσει πρόταση στο τραπέζι (προς τον Ολυμπιακό).

Από την άλλη πάντα όσον αφορά στον Αργεντίνο χαφ οι Ερυθρόλευκοι έχουν ως βασική τους πρόθεση να τον κρατήσουν και φέτος στο δυναμικό τους θεωρώντας τον απόλυτα δικαιολογημένα ένα βασικό γρανάζι τους. Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι έχουν απορρίψει προτάσεις για εκείνον και στο πρόσφατο παρελθόν. Από εκεί και πέρα εάν εμφανιστεί μία πολύ μεγάλη πρόταση τότε θα αξιολογηθεί και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας αλλά και του παίκτη.