Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου στη γερμανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Black Forest Labs, σε μια προσπάθεια «να διευρύνει τα όρια της δημιουργικότητας για να δημιουργήσει βαθύτερες και πλουσιότερες εμπειρίες για το κοινό».

«Ο κινηματογράφος είναι ένα νέο μέσο, μόλις περίπου 125 ετών, επομένως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί», ανέφερε στη δήλωσή του που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

«Χρησιμοποίησα το 3D στο «Hugo» και την ψηφιακή τεχνολογία de-aging στο «The Irishman». Τώρα, με αυτό το εργαλείο, μπορώ να μοιραστώ αυτό που οραματίζομαι πιο καθαρά και αποτελεσματικά με τη δημιουργική μου ομάδα, τον σκηνογράφο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή και τον διευθυντή φωτογραφίας, ώστε εκείνοι να το αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν το κινηματογραφικό αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση και το οποίο γυρίστηκε στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη, ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης FLUX για τη δημιουργία του storyboard μιας σκηνής. Αναφερόμενος στο διάσημο μονοπλάνο του «Goodfellas», όπου ο Henry Hill, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρέι Λιότα (Ray Liotta), μπαίνει στο νυχτερινό κέντρο «Copacabana», εξήγησε πως κάθε επιμέρους «μικρο-σκηνή» κατά τη διάρκεια της διαδρομής απαιτούσε εξαιρετικά σχολαστικό και λεπτομερή σχεδιασμό.

«Αν έχεις ένα τέτοιο εργαλείο, μπορείς να βρεις τη λύση πολύ πιο γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο παραγωγής, αλλά και μειώνοντας την καταπόνηση του συνεργείου», επισήμανε ο Σκορσέζε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Μια σπουδαία απόδειξη ότι η τεχνολογία αυτή λειτουργεί στην πράξη» χαρακτήρισε τη συνεργασία, ο διευθύνων σύμβουλος της Black Forest Labs, Ρόμπιν Ρόμπαχ (Robin Rombach), ο οποίος συνίδρυσε την εταιρεία με έδρα το Φράιμπουργκ της Γερμανίας το 2024, μιλώντας στους New York Times. Ο Σκορσέζε προστίθεται σε μια λίστα οσκαρικών συναδέλφων του που υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, αν και σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας.

Σύμφωνα με το Variety, o Τζέιμς Κάμερον, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Stability AI ενώ ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», Πίτερ Τζάκσον, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα στις Κάννες ότι δεν αντιμετωπίζει αρνητικά την τεχνολογία, παρομοιάζοντάς την με ένα ακόμη «εργαλείο ειδικών εφέ».