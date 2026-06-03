Υπάρχουν ταξίδια που τα κάνεις για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και υπάρχουν και εκείνα τα ελάχιστα, τα ταξίδια ζωής, που αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους, σε αλλάζουν εσωτερικά και σε συντροφεύουν για πολλά, πολλά χρόνια.

Κι ένας προορισμός για να κάνεις ένα από αυτά τα «ταξίδια ζωής», είναι σίγουρα και η Ζανζιβάρη, το μέρος που δεν το βλέπεις απλώς, αλλά το νιώθεις. Αρκεί να αφεθείς σε όσα μοναδικά και απλόχερα σου προσφέρει και να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή όσο θα είσαι εκεί. Η Ζανζιβάρη βρίσκεται στην Αφρική, στον Ινδικό Ωκεανό και σε απόσταση 15 μιλίων από την ακτή της Τανζανίας. Το εξωτικό αυτό αρχιπέλαγος περιλαμβάνει πολυάριθμα μικρά νησιά και δύο μεγάλα, την Unguja και τη νήσο Pemba.

Κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά, ρηχές παραλίες και πολλά μικρά, σχεδόν εγκαταλελειμμένα νησάκια, συνθέτουν το σκηνικό που θα σε μαγέψει. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τις πολυάριθμες παραλίες, τα μικροσκοπικά ψαροχώρια και το θαλάσσιο πάρκο του νησιού Mafia που ανήκει επίσης στο Αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης. Πρωτεύουσά της είναι η Πόλη της Ζανζιβάρης, που βρίσκεται στο νησί Unguja. Η Λίθινη Πόλη είναι η παλιά συνοικία της πόλης και έχει ανακηρυχθεί Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Πέρα από τις ατελείωτες βουτιές στις εξωτικές της παραλίες, θα έχεις την ευκαιρία να περπατήσεις στις λιθόστρωτες αυλές και τα σοκάκια με τα παλιά αραβικά παλάτια και τις ξυλόγλυπτες πόρτες, ενώ μην παραλείψεις να αγοράσεις πολύχρωμα υφάσματα στις αγορές.

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