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Καθώς το πλοίο της γραμμής προσεγγίζει τη Δονούσα, καταλαβαίνεις αμέσως ότι εδώ οι δείκτες του ρολογιού σταματούν. Αυτός ο μικρός βράχος ανατολικά της Νάξου δεν υπόσχεται κοσμοπολίτικη ζωή, αλλά κάτι πολύ πιο πολύτιμο: την πολυτέλεια της απόλυτης απλότητας.

Αν ψάχνετε έναν προορισμό για να «γεμίσετε» τις μπαταρίες σας και να βρείτε τον εαυτό σας, μακριά από τη φασαρία, τότε είστε στο σωστό μέρος. Η Δονούσα είναι το βορειότερο νησί του συμπλέγματος των Μικρών Κυκλάδων και το πετρώδες έδαφός της σχηματίζει μια ατελείωτη δαντέλα κόλπων, με μικρές αμμουδιές για να απολαύσει ο επισκέπτης τη θάλασσα και το ήπιο τοπίο των Κυκλάδων.

Το μεγαλύτερο χωριό είναι ο Σταυρός ή Κάμπος, που αποτελεί και το λιμάνι του νησιού. Στα ανατολικά βρίσκεται το εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού, στο οποίο οφείλει ο οικισμός το όνομά του. Γραφικές είναι επίσης η Μερσίνη, η Καλοταρίτισσα και η Χαραυγή.

Το νησί θα το γυρίσετε όλο πολύ εύκολα, η έκτασή του είναι άλλωστε μόλις 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το δύσκολο είναι να καταφέρει κανείς να «ξεκολλήσει» από τις παραλίες, τον Κέδρο, τον Σταυρό ή το Λιβάδι. Τα γαλανά διάφανα νερά λειτουργούν σαν μαγνήτης και καθηλώνουν όποιον επισκέπτεται τη Δονούσα στην ανόθευτη, ακόμα, γοητεία της και τη συναρπαστική απλότητά της.

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Δονούσα
Δονούσα
Δονούσα
Δονούσα
Δονούσα
Δονούσα