Το Γκιμαράες είναι μια μικρή, ιστορική πόλη στη βόρεια Πορτογαλία που θεωρείται η «γενέτειρα του έθνους». Εδώ, σύμφωνα με την ιστορία, γεννήθηκε η Πορτογαλία ως ανεξάρτητο βασίλειο, και αυτό το παρελθόν είναι ακόμα ζωντανό σε κάθε γωνιά της πόλης.

Τα μεσαιωνικά τείχη, τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα πέτρινα κτίρια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που μεταφέρει τον επισκέπτη αιώνες πίσω.

Παρά τον ισχυρό ιστορικό της χαρακτήρα, το Γκιμαράες δεν είναι μια «μουσειακή» πόλη. Είναι ένας ζωντανός τόπος που εξελίσσεται συνεχώς και έχει στραφεί δυναμικά προς το μέλλον, επενδύοντας στη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Για αυτόν τον λόγο έχει αναδειχθεί και ως Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα για το 2026, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο την παράδοση με τη σύγχρονη ζωή.

Το 2026 θεωρείται ιδανική χρονιά για να το επισκεφθεί κανείς, καθώς η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης τόσο για την ιστορική της αξία όσο και για το καινοτόμο, οικολογικό της μέλλον.

Τα λιθόστρωτα δρομάκια του παλιού κέντρου, αναγνωρισμένου ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μοιάζουν να κρατούν ακόμη τον ήχο από παρελάσεις μεσαιωνικών βασιλείων. Οι προσόψεις από γρανίτη και ξύλο, τα στενά μπαλκόνια και οι σκιάσεις των πλατειών συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν προσποιείται την ιστορία, τη ζει.

Στο Largo da Oliveira, την καρδιά της πόλης, η καθημερινότητα εξελίσσεται κάτω από τις γοτθικές καμάρες του Padrão do Salado. Οι καφετέριες απλώνονται σχεδόν σαν φυσική προέκταση των πλακόστρωτων, ενώ λίγα βήματα πιο πέρα το Παλάτι των Δουκών της Μπραγκάνσα αφηγείται την αριστοκρατική πλευρά της Πορτογαλίας μέσα από ταπισερί, ξύλινα ταβάνια και σιωπηλές αίθουσες γεμάτες μνήμη. Πάνω από όλα, το Κάστρο της Γκιμαράες υψώνεται σαν πέτρινη υπογραφή της απαρχής ενός έθνους.

Όπως αναφέρει το Natioanl Geographic Travel, το Γκιμαράες έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά παραδείγματα σύγχρονης βιώσιμης αστικής ζωής. Η αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα για το 2026 δεν είναι απλώς τίτλος, αλλά αντανάκλαση μιας στρατηγικής που συνδυάζει τεχνολογία, οικολογική συνείδηση και κοινωνική συμμετοχή. Από την ηλεκτροκίνηση των δημόσιων μεταφορών μέχρι τα πρωτοποριακά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και την κουλτούρα ανακύκλωσης, η πόλη επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει «ιστορικό κέντρο» στον 21ο αιώνα.

Η εμπειρία της πόλης δεν περιορίζεται στα τείχη της

Ένα σύντομο τελεφερίκ οδηγεί στο βουνό Penha, έναν φυσικό εξώστη πάνω από το Γκιμαράες, όπου τα μονοπάτια πεζοπορίας διασχίζουν δάση και γρανιτένιους σχηματισμούς.

Το Ιερό της Penha, λιτό και σχεδόν στοχαστικό, προσφέρει μια πανοραμική θέα που αγκαλιάζει ολόκληρη την πόλη και το γύρω φυσικό τοπίο.