Για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ θα κινηθεί η Χάποελ Τελ Αβίβ αν αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, αναφέρουν τα ΜΜΕ του Ισραήλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του διεθνή γκαρντ για ένα χρόνο, με τις ετήσιες απολαβές του να είναι στο 1,1 εκατ. δολάρια, και σκοπεύουν να κάνουν χρήση της. Τα όσα είπε όμως ο ίδιος σε δηλώσεις του, όταν ρωτήθηκε για το αν θα ολοκληρώσει την καριέρα του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, προκαλούν σενάρια για το μέλλον του.

«Δεν θα το έλεγα αυτό. Μας αρέσει εδώ, αλλά πάντα πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πόσο σε σέβονται, πόσο σε εκτιμούν. Ναι, μας αρέσει εδώ, αλλά το να κερδίζεις τον σεβασμό από το σύλλογο έχει να κάνει με το πως σε εκτιμούν, πόσο σε πληρώνουν», ήταν τα λόγια του Γουόκαπ, τα οποία δεν πέρασαν απαρατήρητα στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το «israelhayom», η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του διεθνή γκαρντ και θα κινηθεί για την απόκτησή του αν τελικά αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, ενδεχόμενο που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες πάντως.

Η Χάποελ έχει ήδη χάσει τον Κρις Τζόουνς που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα και ενδέχεται να αποχωρήσει κι άλλος γκαρντ και συγκεκριμένα ο Γιαμ Μάνταρ, ο οποίος έχει στα χέρια του μεγάλη πρόταση από το NCAA.