Σε συζητήσεις με τον Τόμας Γουόκαπ για την ανανέωση του συμβολαίου του με νέα οικονομικά δεδομένα βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Ο διεθνής γκαρντ έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν με τις απολαβές του να είναι 1,1 εκατ. δολάρια, οι δύο πλευρές όμως θέλουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία και για τα επόμενα χρόνια, με τον παίκτη να παίρνει αύξηση.

Πρόκειται για ένα θέμα που ήρθε στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του Γουόκαπ στο Eurohoops, όπου σε ερώτηση για το αν ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα στην οποία θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του, έδωσε την ακόλουθη απάντηση…

«Δεν θα το έλεγα αυτό. Μας αρέσει εδώ, αλλά πάντα πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πόσο σε σέβονται, πόσο σε εκτιμούν. Ναι, μας αρέσει εδώ, αλλά το να κερδίζεις τον σεβασμό από το σύλλογο έχει να κάνει με το πως σε εκτιμούν, πόσο σε πληρώνουν».

Και από τη στιγμή που στον Ολυμπιακό εκτιμούν την προσφορά του Γουόκαπ σε αυτή την πενταετία και τον σέβονται, συζητάνε μαζί του για την ανανέωση του συμβολαίου του με αυξημένες απολαβές.