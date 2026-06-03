Σοκ έχει προκαλέσει στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης η υπόθεση διπλής δολοφονίας με κατηγορούμενο τον 22χρονο, Ρόνι Γιαχίρ Αλβαρένγκα Ριβέρα, μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Ριβέρα κατηγορείται για τη δολοφονία δύο γυναικών σε ξεχωριστές επιθέσεις, σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Τα θύματα είναι η Έντι Ρακέλ Χερνάντες Καστίγιο και η Άνα Μαρία ντε Αγκίλα Κόρδοβα, μητέρα τριών παιδιών.

Ο Ριβέρα, σύμφωνα με ομοσπονδιακές αρχές, είναι μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ και εισήλθε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016 ως ασυνόδευτο 12χρονο παιδί.

Όπως δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Νάσαου, Άννα Ντόνελι: «Ομολόγησε, όχι μόνο στο αστυνομικό τμήμα του Λίνμπρουκ, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της κομητείας Νάσαου. Επίσης, παραιτήθηκε από τα δικαιώματά του».

Το πρώτο έγκλημα σημειώθηκε στις 30 Απριλίου και αφορά την Έντι Ρακέλ Χερνάντες Καστίγιο, με την οποία ήταν γείτονες. Ο Ριβέρα, ο οποίος σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής διαταραχής, φέρεται να τη μαχαίρωσε 50 φορές, επειδή «ο θόρυβος που έκανε με τα τακούνια της τον τρέλαινε στο υπόγειο όπου διέμενε».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε αργότερα στους ντετέκτιβ πως γνώριζε ότι θα συλληφθεί έπειτα από τη φρικτή δολοφονία και, σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, για αυτόν τον λόγο σχεδίασε μια δεύτερη θανατηφόρα επίθεση.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου, ο Ριβέρα φέρεται να έφτασε στον χώρο εργασίας του και να περίμενε δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων για περίπου μισή ώρα. Στη συνέχεια φέρεται να έστησε ενέδρα στη συνάδελφό του, Άνα Μαρία ντε Αγκίλα Κόρδοβα, όταν εκείνη βγήκε για να πετάξει τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, ο 22χρονος είχε προσωπική διαμάχη με την Κόρδοβα και ένιωθε ότι τον είχε «προσβάλει» και ότι «δεν τον σεβόταν». Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τη μαχαίρωσε περισσότερες από 30 φορές.

🚨2 MORE SANCTUARY STATE KILLINGS: Illegal Alien from El Salvador just arrested for murdering 2 women in 2 separate attacks on Long Island, stabbing them both to death.@GovKathyHochul is directly responsible.



She harbored Rony Yahir Alvarenga Rivera. pic.twitter.com/yAmZw7kwaG — Dapper Detective (@Dapper_Det) May 3, 2026

Στη συνέχεια, λίγο πριν από τις 03:00 τα ξημερώματα, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία από ένα άλλο κατάστημα και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα κάποιον απόψε».

Οι Αρχές αναφέρουν ότι στη συνέχεια ο 22χρονος ομολόγησε και τις δύο δολοφονίες. Ωστόσο, κατά την απολογία του στο δικαστήριο δήλωσε αθώος για κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και για άλλα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται.

Το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 8 Ιουλίου, σύμφωνα με τη New York Post.