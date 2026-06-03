Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου, πρωτότυπου τραγουδιού για την επερχόμενη ταινία «Τoy Story 5».

Με τίτλο «I Knew It, I Knew You», το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου σε τρεις ειδικές εκδόσεις: την κανονική, μία με πιάνο και μία ακουστική.

«Είναι ένα Toy Story… Πάντα ονειρευόμουν να γράψω μουσική για αυτούς τους χαρακτήρες, τους οποίους λατρεύω από τότε που ήμουν ένα πεντάχρονο παιδί και είδα την πρώτη ταινία “Toy Story”», έγραψε η σταρ σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Ερωτεύτηκα αμέσως το “Toy Story 5” όταν είχα την τύχη να το δω στα αρχικά του στάδια και έγραψα αυτό το τραγούδι μόλις επέστρεψα στο σπίτι από την προβολή. Μερικές φορές απλώς το ξέρεις, έτσι δεν είναι;», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση ήρθε μετά από αρκετές ημέρες φημών, καθώς σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο και το Λονδίνο εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες με τα αρχικά TS στη χαρακτηριστική κίτρινη γραμματοσειρά του «Toy Story».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Tύπου, η Σουίφτ συνέγραψε το τραγούδι με τον επί χρόνια συνεργάτη της Τζακ Αντόνοφ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αποτελεί την επιστροφή της στην κάντρι μουσική, ενώ είναι εμπνευσμένο από την Jessie, τη διάσημη καουμπόισσα της ταινίας.

«Είναι απίστευτο το πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να γράψει και να ερμηνεύσει η Τέιλορ αυτό το τραγούδι», δήλωσε ο σκηνοθέτης του «Toy Story 5», Άντριου Στάντον. «Η σύνδεσή της με την Jessie και ο άμεσος τρόπος με τον οποίο κατάλαβε τι περνά ο χαρακτήρας ήταν αδιαμφισβήτητοι. Το τραγούδι είναι τόσο στενά δεμένο με το “Toy Story”, που από την πρώτη κιόλας ακρόαση έμοιαζε σαν να ανήκε πάντα εκεί, σαν ένα χαμένο μέλος της οικογένειας», πρόσθεσε.

Το «I Knew It, I Knew You» είναι το πρώτο μουσικό δείγμα της καλλιτέχνιδας μετά το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025 και κατέρριψε κάθε ρεκόρ.

Η ταινία «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από την Feelgood.