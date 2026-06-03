Εντείνει ξανά τις προσπάθειές του ο ΠΑΟΚ για να κάνει και πάλι κάτοικο Τούμπας τον Δημήτρη Γιαννούλη και ενώ κινείται και για στόπερ.

Για το θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη οι «ασπρόμαυροι» προχώρησαν σε νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Άουγκσμπουργκ, όπου ανήκει ο παίκτης. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή επικοινωνία με τη γερμανική ομάδα για να προχωρήσει στο τελικό στάδιο και να κλείσει έτσι αυτή η μεταγραφή – επιστροφή του Έλληνα διεθνούς μπακ στα πάτρια εδάφη και σε ένα γήπεδο που ξέρει πολύ καλά.

Ο 30χρονος Γιαννούλης στον Δικέφαλο του Βορρά είχε 78 αγώνες και έχοντας καταγράψει σε αυτούς 2 γκολ και 10 ασίστ. Παράλληλα ο ΠΑΟΚ κινείται και για έναν στόπερ που το όνομά του δεν έχει διαρρεύσει ακόμα.