Ο διορισμός του Μπιλ Πούλτι στη θέση του προσωρινού Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (ODNI) από τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τους Δημοκρατικούς, λόγω της απειρίας του 38χρονου, ένθερμου υποστηρικτή του Αμερικανού προέδρου, σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, τη θέση του διευθυντή του ODNI (Office of Director of National Intelligence) πρέπει να αναλαμβάνει ένα πρόσωπο που έχει «βαθιά γνώση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας», κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση του Πούλτι.

Ο 38χρονος είναι επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), θέση στην οποία θα παραμείνει, ενώ θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται και τον οργανισμό αναχρηματοδότησης ακινήτων Fannie Mae/Freddie Mac.

«Σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ αντάμειψε τον λακέ του -που δεν έχει καμία εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφάλειας- διορίζοντάς τον επικεφαλής της κοινότητας Πληροφοριών της χώρας μας. Τι θα μπορούσε να πάει άσχημα;», αντέδρασε στο Χ η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν.

Σύμφωνα με την ίδια, ως επικεφαλής της FHFA ο Πούλτι «έχει καταχραστεί την εξουσία του για να επιτεθεί σε όσους ο πρόεδρος θεωρεί πολιτικούς του εχθρούς».

Ο διορισμός του Πούλτι, μετά την παραίτηση της Τάλσι Γκάμπαρντ από τη θέση της διευθύντριας της DNI, η οποία είχε επίσης θεωρηθεί αμφιλεγόμενη επιλογή λόγω των απόψεών της σχετικά με τη Ρωσία και τη Συρία, ανακοινώθηκε από τον Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Καταπληκτικός τύπος»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο Πούλτι διαθέτει «βαθιά εμπειρία στη διαχείριση των πιο ευαίσθητων ζητημάτων στις ΗΠΑ», αναφερόμενος στην ασφάλεια των αγορών και την αύξηση των κεφαλαίων του οργανισμού για τη Fannie Mae/Freddie Mac.

Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση των συμμάχων του προέδρου, που απέφυγαν να αναφερθούν στην έλλειψη εμπειρίας του Πούλτι.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έκανε λόγο στο Χ για «έναν καταπληκτικό τύπο που γνωρίζει ότι η γραφειοκρατία στην κοινότητα των Πληροφοριών πρέπει να απαντά στους εκλεγμένους αξιωματούχους (και όχι το αντίθετο)».

Ο Μεχμέτ Οζ, υπεύθυνος για τα ομοσπονδιακά προγράμματα υγείας, ο οποίος επιλέχθηκε να αναλάβει χθες, Τρίτη, την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, αρνήθηκε να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις για τα προσόντα του Πούλτι.

«Ο Μπιλ είναι ένας σούπερ τύπος», αρκέστηκε να πει.

Διώξεις εις βάρος πολιτικών εχθρών

Ο διορισμός του όμως έχει προκαλέσει την αντίδραση των Δημοκρατικών.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, μέλος της επιτροπής Πληροφοριών, εκτίμησε ότι ο διορισμός του Πούλτι «λέει πολλά για το τι περιμένει αυτός ο πρόεδρος από τον κορυφαίο αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας».

«Αντί να επιλέξει έναν αξιοσέβαστο επαγγελματία εθνικής ασφάλειας ικανό να παρέχει ανεξάρτητες απόψεις, ο πρόεδρος επέλεξε έναν αξιωματούχο που έχει επιδείξει όχι μόνο προθυμία, αλλά και ετοιμότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία της κυβέρνησης για να προβεί σε πολιτικά αντίποινα», κατήγγειλε, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από τη θέση του επικεφαλής της FHFA, ο Πούλτι έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων διατυπώνοντας κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια εναντίον αρκετών πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ. Μεταξύ αυτών είναι η Δημοκρατική γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και ο γερουσιαστής της Καλιφόρνιας, Άνταμ Σιφ.

Παράλληλα, ενεπλάκη στην προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ, μια διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), με την κατηγορία της απάτης για την απόκτηση στεγαστικού δανείου.

Όχι στην εργαλειοποίηση του ODNI

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, σε ανάρτησή του στο Χ, κατηγόρησε τον Πούλτι ότι είναι «ένας κομματικός νταής χωρίς εμπειρία στις υπηρεσίες Πληροφοριών».

«Δεν θα πρέπει να ανατίθεται το καθήκον της προστασίας της εθνικής μας ασφάλειας σε έναν τύπο που μπορεί να κινήσει πολιτικά υποκινούμενες, εξωφρενικές και αβάσιμες διώξεις εις βάρος εκλεγμένων αξιωματούχων που δεν του αρέσουν», πρόσθεσε.

«Είναι ένας ακόμη άνθρωπος χωρίς εμπειρία, διορισμένος από τον Τραμπ, που θα κάνει τη χώρα μας λιγότερο ασφαλή», κατέληξε ο Σούμερ.

Την αντίθεσή του στον διορισμό Πούλτι εξέφρασε και ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, ο Τζον Θουν, τονίζοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε μια εργαλειοποιημένη DNI, χρειαζόμαστε επαγγελματίες εκεί». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι θα ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις από την κυβέρνηση «για το σκεπτικό της αναφορικά με τη θέση αυτή».

«Δεν βλέπω στοιχεία ότι διαθέτει τα προσόντα για αυτή τη δουλειά», σχολίασε από την πλευρά του ο Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Τζον Κόρνιν.

Στο μεταξύ, η Washington Post έχει χαρακτηρίσει τον επικεφαλής της FHFA «γνωστό παρατρεχάμενο του Τραμπ», ενώ η Wall Street Journal έχει αναφέρει ότι κάποια μέλη της κυβέρνησης έχουν χαρακτηρίσει τον Πούλτι «μικρό Τραμπ» λόγω των μικροπολιτικών του ενεργειών και της εμμονής του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών αποτελείται από 18 υπηρεσίες, μεταξύ αυτών η CIA και η υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (National Security Agency- NSA). Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Λευκού Οίκου σε συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών και είναι επίσης σύμβουλος του προέδρου.

Ο Μπιλ Πούλτι έχει διοριστεί μεταβατικός διευθυντής μέχρι να οριστεί επισήμως ένας νέος επικεφαλής ή μέχρι να αναλάβει ο ίδιος τη θέση μόνιμα, κάτι που απαιτεί την έγκριση της Γερουσίας. Στο μεταξύ, μπορεί να παραμείνει στη θέση για 210 ημέρες, ένα χρονοδιάγραμμα που του επιτρέπει να φτάσει έως και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν να διατηρήσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ο Μπιλ Πούλτι, κληρονόμος μιας οικογενειακής περιουσίας που αποκτήθηκε από ακίνητα, έχει κάνει εχθρούς ακόμη και στον στενό κύκλο του Τραμπ. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, απείλησε να τον γρονθοκοπήσει το 2025 στη διάρκεια δείπνου σε ιδιωτικό κλαμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Politico.