Ο σύλλογος της Μονακό θα έχει επιπτώσεις για την πρόσληψη του Φελίπε Λουίς, επειδή πολύ απλά ο Βραζιλιάνος κόουτς δεν έχει δίπλωμα UEFA Pro αλλά μόνο εκείνο της CONMEBOL.

Η Μονακό θα έχει – όπως όλα δείχνουν – τον Φελίπε Λουίς ως προπονητή της για τη νέα σεζόν. Τεχνικό που διεκδίκησαν αρκετοί σύλλογοι. Υπάρχει ωστόσο μία λεπτομέρεια που θα επιφέρει κυρώσεις. Ο 40χρονος τεχνικός δεν διαθέτει το απαραίτητο δίπλωμα UEFA Pro παρά μόνο το αντίστοιχο της CONMEBOL.

Αυτός ήταν ένας λόγος που δεν προχώρησαν οι συζητήσεις του με συλλόγους όπως η Λεβερκούζεν.

Η Μονακό από την άλλη είναι διατεθειμένη να αναλάβει πλήρως το οικονομικό κόστος αυτού του deal.

Ο γαλλικός σύλλογος έχει θα πρέπει πληρώνει πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ ανά αγώνα, εφόσον δεν γίνει για την περίπτωση του Βραζιλιάνου τεχνικού κάποια ειδική εξαίρεση. Το δίπλωμα CONMEBOL του Λουίς θα αναγνωριστεί αυτόματα ως UEFA Pro μόλις συμπληρώσει τρία χρόνια ως πρώτος προπονητής.

Έως τώρα έχει περίπου 1,5 χρόνο στον πάγκο της Φλαμένγκο. Εκεί έφτιαξε ένα σούπερ βιογραφικό με 7 τίτλους σε 100 παιχνίδια.