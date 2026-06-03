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Μεγάλη πίεση, αβέβαιο μέλλον

Καλημέρα σε όλους. Η στήλη σας είχε προαναγγείλει τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά, μετά την ίδρυση του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα είναι πολύ αρνητικό στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς που είδε χθες να παραιτούνται οι επτά βουλευτές και περισσότερα από 150 στελέχη ανά την Ελλάδα. Επί της ουσίας η πίεση είναι πολύ μεγάλη στο κόμμα και το μέλλον του είναι αβέβαιο. Ουδείς μπορεί να προδιαγράψει τι θα γίνει, αν και ο γραμματέας του Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιμένει ότι όλα θα πάνε καλύτερα.

Η διάλυση της Κ.Ο.

Η στήλη από χθες σας είχε αναφέρει τι έρχεται και από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια από όσους έχουν μείνει στη Νέα Αριστερά για να διασωθούν πολιτικά και οφείλουν να δώσουν μεγάλη μάχη για να κερδίσουν, εάν αυτό μπορεί να γίνει, μια θέση στη νέα Βουλή. Είναι σίγουρο, και το ξέρουν όλοι, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο του. Θέλουν συμμαχίες και αυτές θα αναζητηθούν σε όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΜέΡΑ25. Ο Γ. Σακελλαρίδης το θέλει και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Συζήτηση με τον Αλ. Τσίπρα; Δεν το συζητάνε καν όσοι έχουν απομείνει στη Νέα Αριστερά.

Οι Μπανιάδες

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή για τη Νέα Αριστερά έχουν οι λεγόμενοι Μπανιάδες – δηλαδή ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Βούτσης, ο Πάνος Σκουρλέτης, κ.ά. Η παλαιά αυτή φρουρά δεν θέλει επουδενί επαφή με τον Αλ. Τσίπρα και επιμένουν σε συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα στη λογική ενός «μικρού ΣΥΡΙΖΑ». Αυτοκαταστροφικό όπως μου είπε έμπειρος στέλεχος με μακρά διαδρομή στην Αριστερά.

Το ήθος της Έφης

Μια ξεχωριστή κίνηση με ιδιαίτερη σημασία και υψηλό ηθικό υπόβαθρο έκανε η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία όχι μόνο ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Μια κίνηση με ρίσκο που όμως λέει πολλά για το μέλλον. Επί της ουσίας όμως είναι και η πρώτη που κάνει αυτό που ήθελε ο Αλ. Τσίπρας, δηλαδή όποιος θέλει να τον ακολουθήσει, πρέπει να παραιτηθεί της βουλευτικής ιδιότητας. Η ίδια έμαθα πως θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο τον Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο πρέπει να γίνει και μια επαφή και να γεφυρωθεί το παλαιότερο χάσμα. Πάντως για να κάνει την κίνηση έπαιξε ρόλο και ο κουμπάρος της και στενός φίλος της ίδιας και του συζύγου της, ο δικηγόρος Γιώργος Βασιλειάδης που είναι εκ των πιο στενών συνεργατών του Αλ. Τσίπρα. Η πρώην υπουργός θα αφοσιωθεί μέχρι να ξεκινήσει και πάλι πιο μαχητικά την πολιτική δράση, με το δικηγορικό της γραφείο που εγκαινίασε το προηγούμενο διάστημα.

Η επιστροφή Δραγασάκη

Η παραίτηση της Ε. Αχτσιόγλου επανέφερε στη Βουλή τον Γιάννη Δραγασάκη, στέλεχος με μεγάλη εμπειρία και προϊστορία στον πολυκύμαντο χώρο της Αριστεράς στην οποία στρατεύθηκε από τα μαθητικά του χρόνια, ως μέλος της νεολαίας «Γρηγόρης Λαμπράκης», ενώ ως φοιτητής συμμετείχε στην αντιδικτατορική δράση και διετέλεσε Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Λονδίνου. Υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής του Οικονομικού Τμήματος της ΚΕ του κόμματος την δεκαετία του 1980, ενώ το 1991 διεκδίκησε την ηγεσία του ΚΚΕ εκ μέρους της ανανεωτικής πτέρυγας χάνοντας από την Αλέκα Παπαρήγα, που είχε την στήριξη του Χαρίλαου Φλωράκη, χάνοντας στην κρίσιμη ψηφοφορία στο 13ο Συνέδριο, στο συνέδριο της διάσπασης, με 53 ψήφους έναντι 57. Ήταν ιδρυτικό στέλεχος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου και ακολούθως του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την παραίτησή του που ήρθε μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος. Το πνευματικό του παιδί, το ΕΝΑ (Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών) έχει δώσει στελέχη στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Λόγω του κύρους του και της μεγάλης θεωρητικής κατάρτισής του αλλά και της εμπειρίας του σε κορυφαία κομματικά και κυβερνητικά πόστα (ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ αντιπρόεδρος των κυβερνήσεών του και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ υπήρξε και αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα 1989-1990), έχει ενδιαφέρον η επαναφορά του στην κοινοβουλευτική δράση ως «ανεξάρτητου βουλευτή της Αριστεράς». Διαθέτει δε μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία καθώς εκτός από βουλευτής επί σειρά ετών, υπήρξε και αντιπρόεδρος της Βουλής. Πολλοί θυμούνται την σύγκρουσή του με τους χρυσαυγίτες το 2013 όταν ο βουλευτής τους Ηλιόπουλος ασχημονούσε εκτοξεύοντας υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, με τον Γ. Δραγασάκη να τον αποβάλλει από την αίθουσα δηλώνοντας πως «δεν θα συμπεριφέρεστε στη Βουλή σαν συμμορία».

Κύμα αποχωρήσεων και από ΣΥΡΙΖΑ

Και να σταθώ στα όσα μαθαίνω για το ΣΥΡΙΖΑ. Μου λένε οι καλές πηγές μου ότι θα υπάρξει μεγάλη ένταση στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Υπάρχει ήδη η απόφαση για παραίτηση από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον 10-12 βουλευτών και μια ομάδας περίπου 70 μελών της Κ.Ε. Πόσοι από τους βουλευτές θα παραιτηθούν και από την βουλευτική έδρα θα φανεί.

Οι πρώτοι 5 που φεύγουν για την ΕΛ.Α.Σ.

Υπάρχουν συνεδριάσεις που είναι απλά μία διαδικασία. Και υπάρχουν και συνεδριάσεις που είναι αποχαιρετισμός. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο ανήκει στην δεύτερη κατηγορία, έστω και αν κανείς η σχεδόν κανείς δεν σκοπεύει να παραστεί απ’ αυτούς που θα σας αναφέρω παρακάτω. Το κόμμα λοιπόν της Κουμουνδούρου συνεδριάζει σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του, με την Ε.Λ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα να έχει ήδη απορροφήσει μεγάλο κομμάτι της δυναμικής και της ψηφοφορικής δράσης της πλατείας Κουμουνδούρου. Σας λέω λοιπόν ότι μετά της Κεντρική Επιτροπή, περίπου οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα ανηφορίσουν προς Αμαλίας. Τα ονόματα που μπορώ να σας δώσω με βεβαιότητα είναι πέντε. Βρίσκονται μεταξύ τους, αλλά όχι σε κοινή θέα. Αυτοί είναι οι Γιώργος Καραμέρος, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Σίμος Κεδίκογλου και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Οι δύο πρώτοι διατηρούν όλο αυτό τον καιρό το κοινοβουλευτικό τους αποτύπωμα και με ουσιαστικές παρεμβάσεις στο κοινοβούλιο, αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί οργανωτικά. Και στην Κουμουνδούρου ,αυτά που έρχονται τα γνωρίζουν και δεν είναι ένας ακόμη αιφνιδιασμός. Στην πολιτική, τα κόμματα δεν πεθαίνουν με μία ανακοίνωση. Πεθαίνουν με αποχωρήσεις, μία μία και αθόρυβα. Έως ότου ο τελευταίος κλείσει την πόρτα. Η οποία στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει εδώ και καιρό.

Η σχέση Ζούπη – ΠΑΣΟΚ

Και τρίτη δημοσκόπηση που βγήκε στο φως δείχνει τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται δεύτερος στην πρόθεση ψήφου με το ΠΑΣΟΚ να ξεπερνά την Μαρία Καρυστιανού. Απάντηση για την νέα δημοσκόπηση δεν πήρα αλλά χθες αργά λίγο πριν κλείσει η στήλη μίλησα με άνθρωπο της Χαριλάου Τρικούπη για να μου πει την άποψη του για τα νέα ευρήματα και συγκεκριμένα για την δημοσκόπηση της Opinion Poll. Μου τόνισε με νόημα ότι ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Ζαχαρίας Ζούπης, είχε ήδη εκτοξεύσει απειλές εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε παλαιότερη ανάρτησή του είχε γράψει ότι πρέπει να φύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την προεδρία του κόμματος. Σας μεταφέρω επί λέξη ότι μου είπε χωρίς να υιοθετώ τέτοιες απόψεις και αντιλήψεις.

Ενδοοικογενειακή διάσταση

Για να σας βάλω στο κλίμα, αν το έχετε χάσει το επεισόδιο, θα έχετε δει την κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τον δημοσκόπο Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll που είχε προειδοποιήσει ότι «εάν συνεχίσει την αμφισβήτηση το ΠΑΣΟΚ, να ξέρει ο Ανδρουλάκης ότι θα έχει όλες τις εταιρείες μετρήσεων απέναντί του». Μόλις προχθές η Opinion Poll για λογαριασμό του Action24 δημοσίευσε νέα δημοσκόπηση. Τα νούμερα για το ΠΑΣΟΚ; 8,8% πρόθεση ψήφου. 10,5% εκτίμηση ψήφου. Τι έμαθα όμως και γέλασα, με την καλή έννοια το λέω. Η κόρη του, η Εύα Ζούπη, είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κ.Ε. του κόμματος. Τι είναι η ΕΔΕΚΑΠ; Εδώ αποφασίζουν τις διαγραφές.

Η ισχυρή θέση της Ελλάδας

Με προσεχτικές κινήσεις και ουσιαστική δουλειά κινήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκειμένου να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της απόρριψης και σε δεύτερο βαθμό του αιτήματος της Τουρκίας για χρήση του εμπορικού σήματος «Turkaegean». Η προσπάθεια καπηλείας από την Τουρκία του Αιγαίου έπεσε σε τείχος, καθώς η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί καταλλήλως σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η απορριπτική απόφαση του ευρωπαϊκού οργάνου είναι πλήρης και ξεπερνάει τις 50 σελίδες, κλείνοντας κάθε «χαραμάδα» αμφισβήτησης των ελληνικών δικαιωμάτων. Μια επιτυχία που αναμφίβολα αποδεικνύει την ισχυρή θέση της Ελλάδας.

«Θα φάμε πολύ ξύλο…»

Μπορεί η ΝΔ να έκανε κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού με την κατάθεση της πρότασης για την αναθεώρηση του Συντάγματος όμως από την πρώτη στιγμή μαθαίνω ότι άρχισαν οι γαλάζιες γκρίνιες για μια συγκεκριμένη ρύθμιση που προτείνεται να αλλάξει και δεν είναι άλλη από την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Πολλοί βουλευτές σχολίαζαν σε συζητήσεις μεταξύ τους ότι δεν είναι η καλύτερη στιγμή λιγότερο από έναν χρόνο από τις εκλογές να μπαίνει αυτό το θέμα στη δημόσια συζήτηση. Μάλιστα, κάποιος θέλοντας να δώσει έμφαση στο λάθος timing είπε: «Aν επιμείνουμε σε αυτή την αλλαγή θα φάμε πολύ ξύλο από τους ψηφοφόρους».

Ανησυχία στο Μαξίμου για Αλβανία

Και να πάμε τώρα στα επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας με τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη. Η αντίδραση της Αθήνας και η απαίτηση να παρασχεθεί συνδρομή στον τραυματία ήταν αναμενόμενες, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον για τα μελλούμενα πλέον είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει στο τραπέζι όλα τα διμερή ζητήματα που έχουν μεγαλώσει την απόσταση Αθήνας – Τιράνων, δηλαδή σεβασμός στο κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, με κυρίαρχο το περιουσιακό. Και όσο πάμε προς τις εκλογές η Αθήνα θα παίζει στην ατζέντα της τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Η Gastrade και οι ενεργειακές υποδομές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Με επίκεντρο τον Κάθετο Διάδρομο και το σχέδιο ανάπτυξης δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, με την ονομασία Θράκη FSRU, συμμετέχει η Gastrade στα «Ποσειδώνια 2026», τη μεγάλη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση που διοργανώνεται στο Metropolitan Expo. Το περίπτερο της εταιρείας υποδέχθηκε από την πρώτη ημέρα επισκέπτες υψηλού επιπέδου, μεταξύ των οποίων ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας, ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Σμύρλης. Στο περίπτερο τους υποδέχτηκε ο αντιπρόεδρος και Managing Director της Gastrade, Κωστής Σιφναίος. Η παρουσία της Gastrade συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές υποδομές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαδραματίζουν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διασύνδεσης των αγορών και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κάθετος Διάδρομος και οι νέες υποδομές LNG αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού.

Το Θράκη FSRU

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού της Gastrade αποτελεί το Θράκη FSRU, το δεύτερο πλωτό τερματικό έργο LNG της εταιρείας, το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε μικρή απόσταση από το ήδη λειτουργούν FSRU της Αλεξανδρούπολης. Το νέο έργο σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή, περίπου 8 έως 9 χιλιόμετρα από την ακτή, κοντά στην υφιστάμενη υποδομή. Το Θράκη FSRU προβλέπει μεγαλύτερη αποθηκευτική χωρητικότητα, αυξημένη δυναμικότητα αεριοποίησης και δυνατότητες πιο αποτελεσματικής διαχείρισης φορτίων LNG. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 550 έως 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η άδεια εγκατάστασης έχει εκδοθεί από το 2022 και έχουν ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Η τελική επενδυτική απόφαση τοποθετείται εντός του 2026 ή, το αργότερο, έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, με στόχο το έργο να τεθεί σε λειτουργία το 2028. Η απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία εξασφάλισης εμπορικών συμφωνιών, τις εξελίξεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο και τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά LNG, όπου αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις και η αυξημένη προσφορά. Η στόχευση του έργου αφορά κυρίως αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας και ειδικότερα της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακής πύλης για την ευρύτερη περιοχή.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων από Προκοπίου – Αγγελικούση

Ακάθεκτη παρατηρώ ότι συνεχίζει να πορεύεται η ελληνική ναυτιλία στο παγκόσμιο στερέωμα. Έτσι, την ώρα που η διεθνής ναυτιλία προσπαθεί να διαβάσει την επόμενη μέρα του παγκόσμιου εμπορίου και της ενέργειας, οι Έλληνες εφοπλιστές κινούνται ήδη με ορίζοντα το 2028 και μετά. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 δείχνουν ότι οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές παρήγγειλαν 102 νεότευκτα πλοία, επένδυση που αποτιμάται περίπου στα 9,56 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 46% της παγκόσμιας ναυπηγικής δραστηριότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων, όπου κατευθύνθηκε το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών. Από τα 102 πλοία, τα 63 είναι tankers, αξίας περίπου 5,68 δισ. ευρώ. Εκεί ξεχωρίζει η κίνηση του Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος φέρεται να παρήγγειλε 12 πολύ μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια, συνολικής αξίας περίπου 1,33 δισ. ευρώ, ποντάροντας στη μελλοντική ζήτηση για μεταφορά αργού πετρελαίου. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Άννα Αγγελικούση, με παραγγελία έξι πολύ μεγάλων δεξαμενοπλοίων, αξίας άνω των 864 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις δεν αφορούν τη σημερινή αγορά, αλλά τη ναυτιλία της επόμενης τριετίας. Οι Έλληνες εφοπλιστές φαίνεται πως αγοράζουν χρόνο, χωρητικότητα και θέση στον μελλοντικό ενεργειακό χάρτη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι στα μεγάλα ναυτιλιακά bets προηγούνται των εξελίξεων.

Η μπύρα και το δύσκολο καλοκαιρινό στοίχημα

Με πιο χαμηλές ταχύτητες από τις προσδοκώμενες μπήκε η φετινή χρονιά για την αγορά μπύρας, με την κατανάλωση να δείχνει από νωρίς σημάδια πίεσης. Όπως έλεγε ο Γιάννης Γεωργακέλλος διευθυντής επικοινωνίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στο περιθώριο εκδήλωσης, η εικόνα του πρώτου τετραμήνου ήταν ελαφρώς αρνητική, με μικρή μονοψήφια υποχώρηση, ενώ για τον Μάιο δεν υπάρχει ακόμη πλήρης αποτύπωση. Το Πάσχα, πάντως, δεν έδωσε την ώθηση που περίμενε η αγορά, ούτε στα σούπερ μάρκετ ούτε στην κατανάλωση εκτός σπιτιού. Η πίεση στη HoReCa, η επιβάρυνση των νοικοκυριών και ο άστατος καιρός δημιούργησαν ένα δύσκολο μείγμα. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν μάλιστα ότι οι αυξημένες τιμές στην εστίαση έχουν επηρεάσει ακόμη και ένα προϊόν που παραδοσιακά θεωρείται προσιτό. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο καλοκαίρι. Ο τουρισμός θα παίξει ρόλο, όχι όμως μόνο σε επίπεδο αφίξεων. Το ζητούμενο είναι η ποιότητα της κατανάλωσης. Όπως ειπώθηκε, αν πάει καλά η εκτός σπιτιού κατανάλωση θα πάει καλά και το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά κινείται πλέον με πιο ρεαλιστικό πήχη, έχοντας αποδεχθεί ότι η αβεβαιότητα έχει γίνει μόνιμη συνθήκη.

Ξεκίνησε η «διανομή» των 100 εκατομμυρίων για τα σχολεία

Μαθαίνω από έγκυρα χείλη ότι ήδη ξεκίνησε η διανομή των κονδυλίων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Κουτσίκου», οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν δώσει από 25 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία για τον δεύτερο κύκλο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη οι πρώτες συμβάσεις ξεκίνησαν να υπογράφονται με τις ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρείες, προκειμένου τα έργα να ξεκινήσουν άμεσα και να έχουν ολοκληρωθεί υποχρεωτικά έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, πριν δηλαδή την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Χορηγοί είναι οι Eurobank, Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς, ενώ τα κονδύλια διαχειρίζεται η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Σας θυμίζω ότι ήδη έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία των τεσσάρων τραπεζών με το Δημόσιο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Ποιοι πουλάνε με 8.800 ευρώ το τετραγωνικό στη Βούλα

Συνεχίζονται όπως μαθαίνω οι πωλήσεις των υπερπολυτελών κατοικιών στο συγκρότημα Apollo Hills της Βούλας. Σας θυμίζω εδώ ότι επενδυτές είναι η λονδρέζικη εταιρεία real estate Henderson Park και η αμερικανική Hines, και το συνολικό ύψος επένδυσης ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Την πώλησή τους έχει αναλάβει η Greece Sotheby’s International, που συνδέεται με τον διεθνή οίκο δημοπρασιών Sotheby’s. Θα σας δώσω όμως και μία γεύση για το πόσο πωλούνται. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργή αγγελία για πώληση κατοικίας στο υπερπολυτελές συγκρότημα με επιφάνεια 324 τετραγωνικά μέτρα, με 4 υπνοδωμάτια και 5 μπάνια, με τιμή ανά τετραγωνικό στα 8.796 ευρώ και συνολική τιμή 2,85 εκατομμύρια ευρώ.

Η «μητρική» της Lidl στη Σίνδο

Επίσκεψη μαθαίνω ότι έκαναν τις προηγούμενες μέρες στελέχη της μητρικής Lidl, στις εγκαταστάσεις της Lidl Ελλάς στη Σίνδο. Η επίσκεψη μου λένε οι πληροφορίες μου έθεσε σε εγρήγορση όλο το μηχανισμό της εταιρείας, όπως ήταν αναμενόμενο και κυρίως είχε σκοπό την ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της θυγατρικής στη χώρα μας.

Στην αγορά ο Τιτάνας για νέα γραφεία

Ακούω από την αγορά ότι ο όμιλος Τιτάν, έχει βγει στην αθηναϊκή αγορά και αναζητά καινούργια κεντρικά γραφεία. Το προηγούμενο διάστημα μάλιστα είχε έρθει σε ζωηρές συζητήσεις με fund προκειμένου να αποκτήσει κτίριο γραφείων στην Εθνική Οδό, αλλά το deal δεν προχώρησε, γιατί όπως μου λένε το ακίνητο δεν κάλυπτε τις υψηλές απαιτήσεις του ομίλου. Πολλοί μάλιστα είναι εκείνοι στην αγορά που θα επιθυμούσαν να μεσολαβήσουν για να κλείσει ένα τέτοιο deal. Ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει νεότερη εξέλιξη από το μέτωπο παρά την πρόθεση της διοίκησης του ομίλου να επενδύσει σε νέες γραφειακές εγκαταστάσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.