Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, Νάσου Αθανασίου. Η σύζυγός του, Εύη Κλοκώνη, αναφέρθηκε σήμερα στη μάχη που έδωσε τα τελευταία 2,5 χρόνια με έναν δύσκολο, όπως είπε, καρκίνο, ενώ μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον άνθρωπο της ζωής της.

«Έδωσε έναν αγώνα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πηγαίναμε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και μετά στο σπίτι», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο Νάσος Αθανασίου «κατέληξε στο σπίτι, στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου. Κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής αν και είχε έναν πολύ δύσκολο καρκίνο».

«Δεν υπέφερε, πέθανε πολύ ήσυχα και αυτό είναι κάτι που με αναπαύει», σημείωσε ακόμη, για να συνεχίσει:

«Έφυγε σχετικά νωρίς, ήταν 75 χρονών, μπορούσε να ζήσει κι άλλο, είχε ζωή μπροστά του αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν τον άφησε. Έδωσε τον αγώνα του με περισσή αξιοπρέπεια και για αυτό είχε εξαφανιστεί και τα τελευταία 2,5 χρόνια από τα πάντα».

Σύμφωνα με την Εύη Κλοκώνη, «δεν το γνώριζαν οι περισσότεροι» ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο «γιατί ο Νάσος δεν το έλεγε. Το ξέρανε μόνο οι φίλοι μας οι κοντινοί, κάποιοι δημοσιογράφοι που τηλεφωνιόταν συχνά».

«Είμαστε με τον Νάσο πολλά χρόνια μαζί, είμαστε παντρεμένοι 48 χρόνια και είμαστε και κάποια χρόνια νωρίτερα μαζί. Σχεδόν παιδιά. Ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Καμιά φορά έβγαινε λίγο εριστικός και επιθετικός στις εκπομπές του αλλά αυτό ήταν η άμυνά του. Τα δύο τελευταία χρόνια που συνταξιοδοτηθήκαμε μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά ήρθαμε πάρα πολύ κοντά πάλι, πρόλαβα να του πω και να μου πει και αυτός αυτά που θέλαμε», είπε επίσης.

«Η έννοια του ήταν τα παιδιά μας και η εγγονή μας, να είναι καλά. Ήθελε να πάμε ταξίδια αλλά δεν προλάβαμε, αυτό θα μου μείνει λίγο παράπονο», κατέληξε η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου.

Αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούμε τον Νάσο Aθανασίου αύριο, Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 15:00, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, ας συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια»:

Εθνική Τράπεζα GR2501101920000019248000010

Alpha Bank GR8001401120112002002011686

Eurobank GR6602600630000460100128261

Τράπεζα Πειραιώς GR6301720150005015020641423

Σε ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρεται επίσης: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών.

Ο Νάσος Αθανασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών, όμως ήταν η δημοσιογραφία που τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΡΤ το 1974, ενώ συμμετείχε στις αξέχαστες ενημερωτικές εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης “Κάθε Μεσημέρι” και “Τρεις στον αέρα”. Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Τ/Σ “Mega Channel” και τον Ρ/Σ “FLASH 9,61”. Εργάσθηκε, επίσης, στις εφημερίδες “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, “ΕΘΝΟΣ”, “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” και στα περιοδικά “ΕΝΑ” και “ΕΙΚΟΝΕΣ”.

Από το 2012 έως και το 2023 διετέλεσε Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νάσος Αθανασίου διέγραψε μια λαμπρή διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής, υπήρξε δημοσιογράφος που αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή. Μακριά από λαϊκισμούς, ασκούσε έντιμη και ουσιαστική κριτική μέσα από τις εκπομπές και τα γραπτά του. Αφοσιωμένος στο έργο του – παρά τη δημόσια προβολή που είχε ως πρόσωπο αναφοράς- υπήρξε σεμνός, ταπεινός όσο κανένας και ειλικρινά συναδελφικός, χωρίς καμία έπαρση ή σνομπισμό. Τίμησε με την παρουσία του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και στάθηκε πάντοτε δίπλα στην Ένωση και τους συναδέλφους.

Το Δ.Σ. της Ενώσεως με σεβασμό αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται τη σύζυγό του Εύη και τα παιδιά του Τίμο και Ελένη».