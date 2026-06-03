Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (3/6).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να κάνουν το break και να πάρουν το προβάδισμα, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γκαλά Φιλοθέης Γυναικών Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπιλμπάο ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold Τουρκού

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α’ τελικός GBL

21:45 Novasports Prime Λουξεμβούργο – Ιταλία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Start Ολλανδία – Αλγερία Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa