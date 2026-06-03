Η Δανάη Λιβιεράτου αναμένεται να κλέψει φέτος τις εντυπώσεις στη σκηνή του «Lío Mykonos», το οποίο άνοιξε τις πόρτες του για τη σεζόν του 2026 με το νέο φαντασμαγορικό show «Spectacularrr».

Η 22χρονη τραγουδίστρια, κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου, ξεχωρίζει με την εκρηκτική και σέξι παρουσία της, ενώ είναι η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που συμμετέχει σε show του γνωστού cabaret club.

Με φρέσκια ενέργεια, αυτοπεποίθηση και έντονη σκηνική παρουσία, η Δανή Λιβιεράτου επιχειρεί να χαράξει τη δική της διαδρομή στον χώρο της διασκέδασης.

Δείτε το βίντεο από το Mykonos Live Tv: