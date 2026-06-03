Η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήρθε σε συμφωνία με τον Ντένζελ Ντάμφρις και θα δαπανήσει ένα σεβαστό ποσό για την απόκτησή του.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/6) ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μετέδωσε ότι οι 2 πλευρές τα βρήκαν σε όλα. Έτσι η Ρεάλ καλείται να πληρώσει τη ρήτρα των 20 εκατ. ευρώ στην Ίντερ για να ντύσει τον Ολλανδό διεθνή με την φανέλα της.

Ο Ολλανδός διεθνής δεξιός μπακ Ντένζελ Ντάμφρις τα τελευταία πέντε χρόνια έχει πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ Ιταλίας στην Ίντερ. Σε 207 συμμετοχές είχε 27 γκολ και 28 ασίστ.