Μπορεί η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, να ξεκαθάρισε προ ημερών πως δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε συνεννόηση για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα, καθώς «έχει μεν εκφραστεί μια θετική διάθεση, αλλά μέχρι εκεί», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ωστόσο είναι κοινό μυστικό στο νεοκλασικό της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όπου βρίσκεται το γραφείο του υπουργού, Γιώργου Γεραπετρίτη, πως έχουν ξεκινήσει να γίνονται όλες οι αναγκαίες προεργασίες. Ούτως ή άλλως οι σχετικές διεργασίες με τον Λευκό Οίκο εντείνονται, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της χώρας μας ως κρίσιμου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης ανανέωσης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ εντός των προσεχών μηνών, στο πλαίσιο του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα, που ανέδειξε τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, το κυβερνητικό επιτελείο πέρασε αμέσως στην επόμενη φάση, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις με την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Στο πλαίσιο αυτό, η πιθανή έλευση του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο συμβολικά όσο και ουσιαστικά.

Επίσημη επιβεβαίωση για το εάν και πότε θα έρθει ο κ. Τραμπ δεν έχουμε ακόμη. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ενώ θετικά έχουν τοποθετηθεί και Αμερικανοί αξιωματούχοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από ελληνικής πλευράς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αναφερθεί δημοσίως στην προοπτική της επίσκεψης, τονίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Παράλληλα, έχει επιχειρήσει να αναδείξει και το στοιχείο της ελληνικής φιλοξενίας ως έναν από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το θετικό κλίμα. Από την άλλη ο κ. Τραμπ προ ημερών απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας και για τον πρωθυπουργό. Ειδικότερα, ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε την Ελλάδα «φανταστική χώρα», τονίζοντας πως «μας έχει βοηθήσει σε πολλούς τομείς». Αναφερόμενος δε προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη, τον περιέγραψε ως «τρομερό τύπο».

Στο παρασκήνιο, οι διπλωματικές επαφές είναι συνεχείς. Η πρόσφατη παρουσία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Ουάσιγκτον και οι συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά έθεσαν τις βάσεις για τον επόμενο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που θα διεξαχθεί εντός του καλοκαιριού, όπως όλα δείχνουν, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. Κι αυτό γιατί υπήρξε μια ολιγόμηνη μετάθεσή του λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνονται κρίσιμα ζητήματα που θα αφορούν την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις επενδύσεις, την άμυνα και την ασφάλεια, με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όσον αφορά το πότε θα μας έρθει ο κ. Τραμπ, δεν θεωρείται πιθανό το σενάριο μιας απευθείας επίσκεψης, να μας έρθει δηλαδή επί τούτου. Το πιθανότερο είναι να προσγειωθεί το Air Force One στην Αθήνα συνδυαστικά, δηλαδή ερχόμενο ή πηγαίνοντας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε κάποιον κοντινό προορισμό. Η επικείμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούλιο στη γειτονική Τουρκία δημιουργεί ένα πιθανό «παράθυρο» για μια στάση του στην ελληνική πρωτεύουσα. Πάντως παράγοντες από την Ουάσιγκτον επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα του κ. Τραμπ παραμένει ευμετάβλητο και για λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά και την τρίτη απόπειρα κατά της ζωής του, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Το ότι θα έρθει πάντως στη χώρα μας ο κ. Τραμπ, το έχει επιβεβαιώσει και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας πως «θα είναι απίστευτη τιμή για τη χώρα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως το σενάριο μιας ενδεχόμενης δημόσιας ομιλίας του κ. Τραμπ στην Αθήνα. Στο παρελθόν έχει συζητηθεί η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση όπου θα απηύθυνε ομιλία με φόντο τον Παρθενώνα, ένα από τα σημαντικότερα και αναγνωρίσιμα αρχαιολογικά μνημεία του κόσμου, ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε πολύπλοκες διαδικασίες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα έπρεπε να εξετάσει το αίτημα, καθώς οι πολιτικές ομιλίες σε αρχαιολογικούς χώρους δεν αποτελούν συνήθη πρακτική, αφού για τέτοιες περιπτώσεις δίνεται η Πνύκα. Σε κάθε περίπτωση πάντως το αίτημα θα εξεταστεί κι εάν δοθεί το πράσινο φως, αυτό θα γίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή με την παρουσία περιορισμένου αριθμού παρευρισκομένων, τηλεοπτικής κάλυψης μονάχα από ένα μέσο ενημέρωσης (ΕΡΤ) που θα δώσει εικόνα και στα υπόλοιπα κανάλια και με συγκεκριμένο ολιγόωρο χρονοδιάγραμμα.