Η διήμερη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα δεν αποτελεί απλώς μια επιβεβαίωση των παραδοσιακών δεσμών, αλλά μια αποφασιστική κίνηση αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας σε μια περίοδο ακραίας περιφερειακής αστάθειας.

Με φόντο τις εντάσεις στον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Αθήνα και το Παρίσι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στρατηγικής αυτονομίας και αμοιβαίας προστασίας.

Και τονίζουν ότι σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαίο η Ευρώπη να αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη.

«Θα είμαστε εδώ»

Η κοινή εμφάνιση των δύο ηγετών στη Ρωμαϊκή Αγορά εξέπεμψε ισχυρούς συμβολισμούς. Ο πρόεδρος της Γαλλίας επιλέγοντας ένα ιστορικό σκηνικό που παραπέμπει στις ρίζες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, δήλωσε κατηγορηματικά: «Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας, η Γαλλία θα είναι εδώ».

Η δήλωση αυτή δεν έμεινε στα λόγια. Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, οι δύο πλευρές προετοίμασαν το έδαφος για τις κρίσιμες σημερινές υπογραφές. Και ο Γάλλος Πρόεδρος τόσο στα ελληνικά όσο και στα γαλλικά είπε ότι το «Ελλάς – Γαλλία, συμμαχία» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος νωρίτερα στην στήριξη της Κύπρου όταν δέχθηκε επίθεση είπε ότι «αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος – μέλος την ώρα της απειλής. Θέσαμε σε πρακτική εφαρμογή το άρθρο 42 παρ. 7 για την κοινή άμυνα. Κι εμείς έχουμε ρήτρα κοινής άμυνας στη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Πρέπει να πάρουμε αυτό το άρθρο πολύ πιο σοβαρά».

Η αιχμή του δόρατος: Οι αμυντικές συμφωνίες

Η ουσία της επίσκεψης συμπυκνώνεται στην ανανέωση και επέκταση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Η νέα συμφωνία έχει πενταετή διάρκεια με πρόβλεψη για αυτόματη ανανέωση, γεγονός που προσδίδει μόνιμο χαρακτήρα στη συμμαχία.

Τα βασικά σημεία της αμυντικής εμβάθυνσης περιλαμβάνουν:

Ενισχυμένη Ρήτρα Αμοιβαίας Συνδρομής: Επαναβεβαιώνεται η δέσμευση για παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, μια πρόνοια που υπερβαίνει τις τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες του ΝΑΤΟ.

Νέο Πλαίσιο Καινοτομίας: Υπογράφεται νέα συμφωνία για την αμυντική καινοτομία, που ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, κυβερνοάμυνα και δορυφορικές επικοινωνίες.

Πέρα από τα Rafale και τις FDI: Ενώ η Ελλάδα έχει ήδη επενδύσει πάνω από 5,5 δισ. ευρώ στα μαχητικά Rafale και τις φρεγάτες Belharra (FDI), στο τραπέζι βρίσκονται πλέον συζητήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου, καθώς και για τη συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων και ίσως και την αγορά υποβρυχίων.

Από τον Πειραιά στο Μαξίμου

Το πρόγραμμα για σήμερα των δυο ηγετών περιλαμβάνει:

Επίσκεψη στη Φρεγάτα «Κίμων» (10:00 π.μ.): Στην αποβάθρα 12 στο πρώτο λιμάνι της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν θα επιθεωρήσουν την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI, η οποία κατέπλευσε στον Πειραιά ειδικά για την περίσταση. Πρόκειται για την απόλυτη επίδειξη της ελληνογαλλικής ναυτικής ισχύος.

Στις 11:30 π.μ.οι δύο πλευρές θα σφραγίσουν τη νέα συμφωνία, ακολουθούμενη από κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Τέλος, το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η επίσκεψη Μακρόν το 2026 βρίσκει την Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο πυλώνα σταθερότητας. Η συμμαχία με τη Γαλλία δεν είναι πια μια απλή αγορά εξοπλισμών, αλλά μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιλογή που τοποθετεί την Αθήνα στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας.