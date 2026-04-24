Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε για πρώτη φορά η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στην περιοχή.

Η ελληνική Belharra, με τον επιβλητικό όγκο και τον προηγμένο εξοπλισμό της, κυριάρχησε στο θαλάσσιο μέτωπο του Πειραιά, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ανανέωση και ενίσχυση του στόλου.

Η παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» στον Πειραιά συνδέεται με την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν αύριο το πρωί στη φρεγάτα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της κοινής παρουσίας τους στο πλοίο αναμένεται να επιβεβαιωθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας του 2021, εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας–Παρισιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Βίντεο από την άφιξη της φρεγάτας αποτυπώνουν τη θεαματική είσοδό της στο λιμάνι και την υποδοχή που επιφύλαξαν οι παρευρισκόμενοι.

Παράλληλα, η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα πλαισιώνεται από ένα επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή πολιτικών, επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων του πολιτισμού που συμβολίζουν το βάθος των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Στο τραπέζι έχουν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο Αρχιεπίσκοπος, ανώτατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι της οικονομικής ελίτ και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατιωτική συνεργασία συνοδεύεται από μια ευρύτερη διπλωματική και πολιτιστική ατζέντα. Ο Γάλλος πρόεδρος θα συνοδεύεται από υπουργούς και επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των δύο χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω την αμυντική, οικονομική και θεσμική τους σύμπλευση.