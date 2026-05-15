Μια τηλεοπτική παραγωγός από το Λονδίνο έμεινε με μόνιμη αναπηρία μετά από σοβαρό λάθος ιατρικού προσωπικού κατά τη διάρκεια καρδιακής ανακοπής, όταν, σύμφωνα με την αγωγή της, πάτησαν λάθος κουμπί στον απινιδωτή και καθυστέρησαν κάποια κρίσιμα λεπτά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Meg Fozzard κατέρρευσε στο σπίτι της στο Walworth τον Απρίλιο του 2019, σε ηλικία μόλις 26 ετών, δυσκολευόμενη να αναπνεύσει ενώ είχε σπασμούς κατά τη διάρκεια καρδιακής ανακοπής. Ο σύντροφός της, Xander Font Freide, κάλεσε αμέσως το 999 και άρχισε ΚΑΡΠΑ ακολουθώντας οδηγίες τηλεφωνητή έκτακτης ανάγκης. Όταν όμως έφτασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, το ιατρικό προσωπικό αφού πρώτα δυσκολεύτηκε να εντοπίσουν το διαμέρισμα, δεν πίστεψε αρχικά ότι η Meg βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν ήδη δοθεί από το τηλεφωνικό κέντρο.

Σύμφωνα με την υπόθεση, οι διασώστες είχαν συνδέσει λάθος εξοπλισμό στον απινιδωτή, χρησιμοποιώντας καλώδια παρακολούθησης αντί για ειδικά pads απινίδωσης, με αποτέλεσμα η συσκευή να μην ειδοποιήσει ότι χρειαζόταν άμεσο ηλεκτροσόκ. Ακόμη και τότε, το πλήρωμα φέρεται να πάτησε λάθος κουμπί στη συσκευή τύπου LifePak, καθυστερώντας επιπλέον τέσσερα λεπτά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

Η London Ambulance Service NHS Trust παραδέχθηκε αργότερα ότι υπήρξε συνολική καθυστέρηση οκτώ λεπτών μέχρι να γίνει απινίδωση. Η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλός της να στερηθεί οξυγόνο, προκαλώντας σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Σήμερα, η Meg αντιμετωπίζει προβλήματα ομιλίας, χρόνια κόπωση, ακούσιους σπασμούς και μειωμένη κινητικότητα, ενώ χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ίδια έλαβε εξωδικαστικό διακανονισμό από το NHS, χωρίς να δημοσιοποιηθεί το ποσό. «Ήταν τρομερά δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι η ζωή μου δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια», δήλωσε. «Πριν από αυτό ταξίδευα μόνη μου παντού, έπαιρνα αεροπλάνα και τρένα για να δω φίλους. Ξαφνικά βρέθηκα να εξαρτώμαι από άλλους ακόμη και για βασικά πράγματα».

Η καρδιακή ανακοπή αποδείχθηκε ότι προκλήθηκε από αδιάγνωστη καρδιολογική πάθηση. Η Meg δεν μπορούσε να εργαστεί για 14 μήνες μετά το περιστατικό, ενώ ακόμη υποφέρει από «brain fog», μειωμένη δεξιότητα κινήσεων και σπασμούς στα άκρα. Χάρη στα χρήματα της αποζημίωσης κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή και εργοθεραπευτή.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα, κατάφερε σταδιακά να επιστρέψει σε πιο φυσιολογική ζωή και πλέον εργάζεται part-time ως freelance παραγωγός με έμφαση στα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. «Κάνω πλέον aerial sports και μαθαίνω ξανά να κολυμπώ», είπε. «Πίστευα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ ξανά να κάνω τέτοια πράγματα».

Ο σύντροφός της περιέγραψε τη στιγμή που την είδε να καταρρέει. «Άκουσα έναν περίεργο ήχο και ξαφνικά άρχισε να χάνει το χρώμα της», είπε. «Τα μάτια της ήταν ανοιχτά αλλά δεν ανταποκρινόταν. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγαινε τρομερά λάθος». Περιέγραψε επίσης την κατάσταση των διασωστών ως «χαοτική και μπερδεμένη» όταν έφτασαν στο σπίτι.

Η δικηγόρος της δήλωσε ότι στην υπόθεση διαπιστώθηκαν «ανησυχητικές και βασικές αποτυχίες» στη φροντίδα της ασθενούς. Από την πλευρά της, η διευθύντρια της υπηρεσίας ασθενοφόρων Fenella Wrigley ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Η φροντίδα που δόθηκε εκείνη την ημέρα δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα που περιμένουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μετά το περιστατικό άλλαξαν οι διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας.