Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών στο χάντμπολ επικρατώντας με 37-36 στην παράταση του ΠΑΟΚ στο Καματερό.

Η Ένωση άντεξε στις ανατροπές, βρήκε μεγάλα γκολ στα κρίσιμα σημεία και πήρε τη πρώτη νίκη στην σειρά. Κορυφαία για την ΑΕΚ ήταν η Παϊζίνιο, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 γκολ.

Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 19 Μαΐου στις 18:00 στη Θεσσαλονίκη, ενώ το τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου στην έδρα της ΑΕΚ.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-6, 7-8, 9-10, 11-14, 14-16 (ημιχ), 19-17, 21-19, 23-21, 25-23, 28-28, 30-30, 37-36 (παρ.)