Μια ιστορία που συγκινεί ολόκληρο τον πλανήτη εκτυλίχθηκε στις γαλλικές Άλπεις, καθώς ο Λαζάρ, ένα σπάνιελ που θεωρείται ο γηραιότερος σκύλος που έζησε ποτέ, άφησε την τελευταία του πνοή, λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια του αγαπημένου του ιδιοκτήτη, με τον οποίο ήταν αχώριστοι για σχεδόν τρεις δεκαετίες.



Παρά το γεγονός ότι ο Λαζάρ ήταν τυφλός, κωφός και υπέφερε από αρθρίτιδα, η ψυχή του παρέμεινε ζωντανή μέχρι την τελευταία στιγμή, αποδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και το κατοικίδιό του.



Μετά τον θάνατο του αρχικού του αφεντικού, ο σκύλος μεταφέρθηκε σε καταφύγιο και σύντομα υιοθετήθηκε από την Οφελί Μπουντόλ, η οποία στα 29 της χρόνια ήταν παραδόξως ένα έτος μικρότερη από τον νέο της τετράποδο φίλο.



Η ημερομηνία γέννησης του Λαζάρ, η 4η Δεκεμβρίου 1995, έχει επαληθευτεί επίσημα από τα γαλλικά μητρώα καθαρόαιμων σκύλων, γεγονός που τον τοποθετεί στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μακροζωίας.

Το επίσημο ρεκόρ Γκίνες κατείχε μέχρι σήμερα ο Μπλούι, ένας αυστραλιανός ποιμενικός που πέθανε το 1939 σε ηλικία 29 ετών, ενώ η περίπτωση του Μπόμπι από την Πορτογαλία αμφισβητήθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων.



Η απώλεια του Λαζάρ σκόρπισε θλίψη στους χιλιάδες ακολούθους της νέας του ιδιοκτήτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτήθηκε το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Η ιστορία του υπενθυμίζει τη σημασία της υιοθεσίας ηλικιωμένων ζώων και τη μοναδική προσωπικότητα που μπορούν να προσφέρουν ακόμα και στη δύση της ζωής τους.



Οι αρχές των Ρεκόρ Γκίνες έχουν ήδη ενημερωθεί για να επικυρώσουν και επίσημα τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου στην ιστορία, τιμώντας έτσι τη μνήμη ενός ζώου που έγινε σύμβολο πίστης και αντοχής στον χρόνο, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.