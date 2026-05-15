Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και έκανε το 1-0 στην σειρά με την Μύκονο για τα play off της Basket League. Οι «πράσινοι» δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα απέναντι στην νησιωτική ομάδα την οποία κέρδισαν με 99-75.

Για την ομάδα του Έργκίν Αταμάν, ξεχώρισαν οι Μήτογλου, Τολιόπουλος και Γκριγκόνις, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς έτυχε θερμής υποδοχής μετά και το σχόλιο που είχε κάνει ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια.

Από πλευρά της Μυκόνου ξεχώρισε ο Τζάστιν Μπριγκς, που πέτυχε 19 πόντους με 11 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Ταϊρί Άπλμπι με 16 πόντους και ο Μάιλς Χέσον με 11.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, στην έδρα της Μυκόνου, το μεσημέρι της Κυριακής (17/5, 15:15).

Τα δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-52, 99-75

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος 11 (2/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Γκραντ, Τολιόπουλος 15 (3/5 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 24 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σορτς 4, Καλαϊτζάκης 6, Σαμοντούροβ 8, Κουζέλογλου 4, Λεσόρ 9, Γκριγκόνις 15 (4/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3.

ΜΥΚΟΝΟΣ: Άπλμπι 16 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μουρ 5, Καββαδάς 2, Σκουλίδας, Κάναντι 15, Γερομιχαλός, Ερμίδης 5, Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης, Χέσον 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριγκς 19.