Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε στη Βουλή η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ, με φόντο την υπόθεση της μίσθωσης ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη αλλά και τις αναφορές για απευθείας αναθέσεις.

Η νέα κόντρα εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στις αιτιάσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται πίεση εξαιτίας της υπόθεσης που έχει ανοίξει γύρω από το ακίνητο της οικογένειάς του.

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον ισχυρισμό ότι η διαδικασία για τη μίσθωση του ακινήτου είχε ξεκινήσει επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, λέγοντας:

«Ο ισχυρισμός του ότι απλώς το Κτηματολόγιο συνέχισε την απόφαση που είχε ληφθεί επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή είναι απολύτως ψευδής».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η επιτροπή που αποφάσισε ποιοι θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο του διαγωνισμού συνεδρίασε μετά τις εκλογές του 2009.

«Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου 2009, άρα η επιτροπή που έκοψε τον μειοδότη και έτσι έγινε μειοδότης ο πατέρας του κ. Ανδρουλάκη, έγινε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε και στις αναφορές περί απευθείας αναθέσεων, επιμένοντας ότι κατά τη θητεία του δεν έχει υπογράψει καμία σχετική σύμβαση.

«Επί θητείας μου στο υπουργείο Υγείας, ως υπουργός δεν έχω κάνει ούτε ένα ευρώ απευθείας ανάθεση», δήλωσε.

Παράλληλα εξήγησε ότι οι διαδικασίες που εμφανίζονται ως απευθείας αναθέσεις αφορούν είτε την περίοδο της πανδημίας είτε επείγουσες ανάγκες νοσοκομείων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε:

«Δέχομαι κάθε είδους πολιτική κριτική αλλά ως προς την ηθική μου συγκρότηση δεν σηκώνω κουβέντα».

Η απάντηση Χρηστίδη και οι αιχμές για “δολοφονίες χαρακτήρα”

Από την πλευρά του, ο Παύλος Χρηστίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει ήδη μπει σε προεκλογική τροχιά, υποστηρίζοντας πως ο Άδωνις Γεωργιάδης λειτουργεί ως βασικός εκφραστής της κυβερνητικής γραμμής.

«Δεν μπορείτε να μιλάτε για ηθική» είπε στην κατακλείδα της ομιλίλας του ο κ. Χρηστίδης

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ψευδείς εντυπώσεις» και υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια επιχειρείται συστηματική στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο ανέφερε:

«Δεν μπορείτε να μιλάτε για ηθική».

Ο ίδιος μίλησε ακόμη για «μηχανισμούς προπαγάνδας», «δίκτυα τρολς» και χρηματοδότηση μέσω απευθείας αναθέσεων, ενώ αναφέρθηκε και σε καταδικαστική απόφαση της Δικαιοσύνης για υπόθεση διαδικτυακής στοχοποίησης πολιτικών προσώπων.

Παρέμβαση Μαρκόπουλου με αναφορά στον “Βασίλη Αυλωνίτη”

Στη συζήτηση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος σχολίασε την υπόθεση με αναφορά στην ταινία «Πνεύμα και Ηθική».

Όπως είπε:

«Η γνώμη μου είναι ότι ηθικά δεν μπορεί να είσαι πολιτικός και να ενοικιάζεις ακίνητα στο κράτος, ή να συμμετέχεις σε κρατικούς διαγωνισμούς».

Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα πώς θα αντιδρούσε η αντιπολίτευση αν αντίστοιχη περίπτωση αφορούσε κυβερνητικό στέλεχος ή ακόμη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.