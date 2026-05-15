Ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague έχει στρέψει το βλέμμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην αναμέτρηση με την Μύκονο στο Telekom Center Athens, για το Game 1 των playoffs της Basket League.

Για την συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν και τον Κένεθ Φαρίντ. Ο Κένεθ Φαρίντ δέχτηκε χτύπημα κατά τη διάρκεια του Game 5 με τη Βαλένθια.

Έκανε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ένα οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού και ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή.

Από την άλλη, ο Κέντρικ Ναν έχει ένα σπασμό στον αυχένα και έμεινε και αυτός εκτός της εξάδας ξένων.

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Αταμάν για την αναμέτρηση είναι οι: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.