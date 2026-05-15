Σε τεχνική αστοχία φαίνεται πως αποδίδουν οι ελληνικές αρχές την πορεία του εκρηκτικού θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στις ακτές της Λευκάδας, προκαλώντας συναγερμό σε στρατιωτικές και διπλωματικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, οι Έλληνες ερευνητές εκτιμούν ότι το μη επανδρωμένο σκάφος έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής βλάβης και πιθανότατα δεν διένυσε μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί από ψαράδες στις 7 Μαΐου. Η Αθήνα θεωρεί ότι το drone είναι ουκρανικής προέλευσης, ισχυρισμό που το Κίεβο έχει επισήμως απορρίψει.

Ανάλυση από στρατό και υπηρεσίες πληροφοριών

Το drone, το οποίο έφερε εκρηκτικά, έχει τεθεί στο μικροσκόπιο ελληνικών στρατιωτικών μονάδων και υπηρεσιών πληροφοριών. Οι ειδικοί το έχουν αποσυναρμολογήσει και πραγματοποιούν τεχνική ανάλυση με μεθόδους reverse engineering, προκειμένου να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά, την προέλευση και την πιθανή αποστολή του.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα μεταδεδομένα του σκάφους, ώστε να εξακριβωθεί αν είχε εκτοξευθεί από μητρικό πλοίο ή από ακτή. Ένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν ακόμη και η εκτόξευση από τη Λιβύη, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα κάνουν αυτό το ενδεχόμενο λιγότερο πιθανό, καθώς δεν φαίνεται να είχε διανύσει μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση παίζουν και τα επίπεδα καυσίμου που βρέθηκαν στο drone, χωρίς όμως να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η τεχνική ανάλυση φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, με εξαίρεση ορισμένα κρυπτογραφημένα δεδομένα που δεν έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί.

Δένδιας: «Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα»

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό», επιμένοντας ότι το drone είναι ουκρανικό και υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που θα μπορούσε να δημιουργήσει για τη ναυσιπλοΐα. «Το σκάφος είχε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε για ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε πλοίο να συγκρουστεί με αυτό το drone», ανέφερε ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με το Reuters. Η υπόθεση έχει προκαλέσει διπλωματική ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, καθώς η ελληνική πλευρά επιμένει στην ουκρανική προέλευση του σκάφους, ενώ η Ουκρανία αρνείται επισήμως κάθε σύνδεση.

Το περιστατικό εξετάζεται και υπό το πρίσμα των ουκρανικών επιχειρήσεων κατά ρωσικών ή φιλορωσικών πλοίων. Τον τελευταίο χρόνο, η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και πέρα από αυτήν, μεταξύ άλλων και στη Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Πρόκειται για πλοία που, σύμφωνα με το Κίεβο και δυτικές κυβερνήσεις, χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου, χρηματοδοτώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η παρουσία ενός εκρηκτικού θαλάσσιου drone κοντά σε ελληνικό νησί εντείνει την ανησυχία ότι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας μπορεί να επεκταθούν στη Μεσόγειο, επηρεάζοντας περιοχές με έντονη εμπορική και επιβατική ναυσιπλοΐα.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιστατικό. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας από τις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική έρευνα.

Η ελληνική θέση είναι ότι η Μεσόγειος δεν μπορεί να μετατραπεί σε θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, ειδικά όταν διακυβεύεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η σταθερότητα σε μια περιοχή με κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να διαπιστωθεί ποια ήταν η πραγματική αποστολή του drone και πώς κατέληξε στις ακτές της Λευκάδας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν τεχνική βλάβη και απώλεια προσανατολισμού, όμως η πλήρης εικόνα θα προκύψει μόνο όταν αποκωδικοποιηθούν και τα τελευταία δεδομένα. Για την Αθήνα, το περιστατικό δεν είναι απλώς τεχνικό ή στρατιωτικό. Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ναυσιπλοΐας και διπλωματικής ισορροπίας, καθώς αγγίζει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πιθανή μεταφορά του επιχειρησιακού του αποτυπώματος στη Μεσόγειο.