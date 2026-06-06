Με την εξεταστική διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων συνέχισαν σήμερα την προσπάθειά τους για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 συνεχίστηκαν σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας, στο πλαίσιο της εξεταστικής διαδικασίας για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στην Ηλεκτροτεχνία 2, στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, στον Προγραμματισμό Υπολογιστών και στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Τα θέματα στο μάθημα Ηλεκτροτεχνία 2

Τα θέματα στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών

Τα θέματα στο μάθημα Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης