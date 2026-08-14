Νέα βίντεο από τηλεφώνημα μέσα από τη φυλακή αποκαλύπτει τη συνομιλία της Τζέιμι Κομορόσκι με τον πατέρα της, περίπου έναν μήνα μετά το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκότωσε μια νύφη την ημέρα του γάμου της.

Η Κομορόσκι, τότε 25 ετών, μιλούσε τηλεφωνικά με τον πατέρα της, Τσαρλς, τον Μάιο του 2023, λίγες εβδομάδες μετά το δυστύχημα στο Φόλι Μπιτς της Νότιας Καρολίνας. Εκεί, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε ένα αμαξίδιο του γκολφ στο οποίο επέβαιναν οι νεόνυμφοι, Σαμάνθα και Άρικ Χάτσινσον.

Η 34χρονη Σαμάνθα εκτοξεύτηκε από το αμαξίδιο και σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο 36χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά. Στο βίντεο από το τηλεφώνημα, η Κομορόσκι εμφανίζεται να κλαίει και να παραπονιέται στον πατέρα της για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να μου συμβεί αυτό», λέει.

Ο πατέρας της, ο οποίος εμφανίζεται να καπνίζει ήρεμα ένα πούρο, της απαντά: «Γιατί άσχημα πράγματα συμβαίνουν και σε καλούς ανθρώπους, κορίτσι μου».

Χωρίς να αναφερθεί στην αιτία για την οποία η κόρη του βρίσκεται στη φυλακή, προσπαθεί να την καθησυχάσει. «Είναι απλώς κάτι που σου συνέβη και θα το αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, εντάξει;», της λέει.

Η Κομορόσκι συνεχίζει να μιλά σαν να είναι η ίδια το θύμα της υπόθεσης, επαναλαμβάνοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου συνέβη αυτό. Γιατί εγώ, μπαμπά; Γιατί εγώ;».

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας εκφράζει φόβους για την αντίδραση του κόσμου και τη δημοσιότητα που έχει πάρει η υπόθεση. «Με τρομάζει που τα μέσα ενημέρωσης έχουν εμπλακεί τόσο πολύ. Γιατί ασχολούνται τόσο πολύ;», αναρωτιέται.

Ο πατέρας της της εξηγεί ότι η υπόθεση έχει γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος, επειδή «πουλάει εφημερίδες». Η κόρη του, όμως, ανησυχεί περισσότερο για το τι θα συμβεί όταν αποφυλακιστεί.

«Αυτό όμως δεν πρόκειται να με βοηθήσει. Θεέ μου, θα είναι τόσο άσχημα όταν βγω. Όλοι θα είναι τόσο κακοί μαζί μου», λέει κλαίγοντας. Ο πατέρας της προσπαθεί να την προετοιμάσει για όσα θα αντιμετωπίσει: «Πρέπει να δυναμώσεις». «Φοβάμαι, μπαμπά», απαντά εκείνη. «Δεν θέλω να μπω [στη φυλακή] για τόσο, τόσο πολύ». «Άκουσέ με, κάνουμε ό,τι μπορούμε», της λέει ο πατέρας της, προσπαθώντας να την καθησυχάσει.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε περίπου έναν μήνα μετά το τροχαίο που άλλαξε για πάντα τη ζωή δύο οικογενειών. Η Κομορόσκι οδηγούσε ένα ενοικιαζόμενο Toyota με ταχύτητα περίπου 105 χιλιομέτρων την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο ήταν περίπου 40 χλμ./ώρα, όταν έπεσε πάνω στο αμαξίδιο του γκολφ.

Η Σαμάνθα, η οποία μόλις είχε παντρευτεί, σκοτώθηκε επιτόπου. Ο σύζυγός της, Άρικ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ενώ δύο ακόμα καλεσμένοι του γάμου τραυματίστηκαν.

Αμέσως μετά το δυστύχημα, η Κομορόσκι είχε αρνηθεί να ακολουθήσει τις οδηγίες των αστυνομικών και διαμαρτυρόταν, επειδή δεν της επέτρεπαν να τηλεφωνήσει στον πατέρα της. «Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό και να πάω σπίτι», είχε πει σε αστυνομικό.

Σε άλλο σημείο είχε ρωτήσει: «Τι έκανα;», δείχνοντας ότι δυσκολευόταν να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αρχικά αρνήθηκε ακόμα και να δώσει δείγμα αναπνοής, παρά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αργότερα, η εξέταση έδειξε ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της ήταν 0,261%, δηλαδή περισσότερο από τρεις φορές πάνω από το νόμιμο όριο του 0,08% στη Νότια Καρολίνα.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Κομορόσκι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχη για κακουργηματική οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, δύο κατηγορίες πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς το δυστύχημα σημειώθηκε μόλις λίγα λεπτά αφότου η Σαμάνθα και ο Άρικ είχαν φύγει από τη γαμήλια γιορτή τους, μέσα σε κλίμα χαράς, για να ξεκινήσουν τη ζωή τους ως παντρεμένο ζευγάρι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.