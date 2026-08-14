Στο πλευρό της Ιαπωνίας ως προς την κυριαρχία της στα διαφιλονικούμενα νησιά Κουρίλες τάχθηκαν οι ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρεσβευτή στο Τόκιο να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει την «εθνική κυριαρχία» της Ιαπωνίας στα νησιά, τα οποία επισκέφθηκε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και διεκδικεί η ιαπωνική κυβέρνηση.

«Οι ΗΠΑ διατηρούν την ακλόνητη υποστήριξη στην Ιαπωνία, τον πιο σημαντικό τους σύμμαχο, και αναγνωρίζουν την εθνική κυριαρχία της στις Βόρειες Περιοχές», ανέφερε ο Τζορτζ Γκλας, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία των νησιών που επισκέφτηκε χθες για πρώτη φορά ο πρόεδρος Πούτιν.

«Καθώς η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ συνεργάζονται, στο πλαίσιο της συμμαχίας τους, για την προώθηση της ευημερίας στο σύνολο της περιφέρειας Ινδο-Ειρηνικού, αντιτιθέμεθα σθεναρά σε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

«Διαμαρτυρόμαστε έντονα»

«Αυτή η επίσκεψη (…) πληγώνει τα αισθήματα του ιαπωνικού λαού, είναι απολύτως απαράδεκτη (…) Διαμαρτυρόμαστε έντονα», τόνισε χθες η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

Από την πλευρά του Ιάπωνας ο υπουργός Εξωτερικών, ο Τοσίμιτσου Μοτέγκι, κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Τόκιο, Νικολάι Ναζντρέφ, για του εκφράσει την «έντονη διαμαρτυρία» της κυβέρνησής του.

Οι ρωσοϊαπωνικές σχέσεις έχουν σημαδευτεί από εντάσεις για τα τέσσερα από τα νησιά του αρχιπελάγους, που κατέλαβε ο σοβιετικός στρατός το 1945, τις τελευταίες ημέρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα, απέρριψε τις «αβάσιμες» επικρίσεις της Ιαπωνίας, καταγγέλλοντας την «αντιρωσική πολιτική που αγγίζει τα όρια της εχθρότητας» από πλευράς Τόκιο.

«Για την εθνική κυριαρχία και για τη δικαιοδοσία της Ρωσίας στα νησιά αυτά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία», τόνισε σε ανακοίνωσή της.

«Το Τόκιο έχει καταληφθεί ξανά από εμμονή με αναθεωρητικό λόγο» και «προβάλλει παράλογες διεκδικήσεις σε βάρος της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Από το 1945, το Τόκιο επικαλείται συνθήκη του 1855 με την οποία η τσαρική Ρωσία και η Ιαπωνία είχαν ορίσει τα σύνορα τους πάνω από τα τέσσερα νησιά που διεκδικεί. Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα παραπέμπει στη Γιάλτα, τον Φεβρουάριο του 1945, όταν οι Σύμμαχοι συμφώνησαν πως οι Κουρίλες θα εκχωρούνταν στην ΕΣΣΔ με αντάλλαγμα την είσοδό της στον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας.

Η διαφορά τους αυτή εμπόδισε τις δυο πλευρές να υπογράψουν επίσημη συνθήκη ειρήνης και να ρυθμίσουν το ζήτημα.

Στις Κουρίλες ζουν περίπου 20.000 Ρώσοι πολίτες. Στο αρχιπέλαγος οι κλιματικές συνθήκες είναι εξαιρετικά σκληρές, πλην όμως έχει μεγάλα κοιτάσματα χρυσού και αργύρου, καθώς και ύδατα πλούσια σε αλιεύματα, ενώ είχε αποκτήσει στρατηγική σημασία την περίοδο του ψυχρού πολέμου, καθώς βρίσκονταν σε αυτό αεροπορικές και ναυτικές βάσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.