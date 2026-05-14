Το δράμα των δύο κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη είχε μία ακόμα τραγική κατάληξη, αφού το δεύτερο 17χρονο κορίτσι τελικά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου ΚΑΤ, η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου από τις Τρίτη, τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή απόψε στις 19:54.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ στην ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.

Η 17χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη.

Οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, ωστόσο τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά.

Η υπόθεση της πτώσης των δύο ανήλικων κοριτσιών είχε προκαλέσει σοκ, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Ηράκλειο

Το πανέλληνιο πάγωσε το μεσημέρι της Τρίτης όταν τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας όπου διέμενε η μία από αυτές, έχοντας προηγουμένως πάρει τα κλειδιά του χώρου.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε η πτώση τους στο κενό. Οι δύο 17χρονες μαθήτριες, έβαλαν τα ακουστικά τους, πιάστηκαν χέρ χέρι και έπεσαν στο κενό.

Το σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο της 17χρονης

Στην ταράτσα εντοπίστηκε το σακίδιο της μίας 17χρονης, μέσα στο οποίο υπήρχε χειρόγραφο σημείωμα προς τους γονείς της.

Το περιεχόμενο του γράμματος προκαλεί συγκίνηση, καθώς η ανήλικη περιγράφει τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βίωνε τα τελευταία χρόνια, ενώ αναφέρεται και στο άγχος που αισθανόταν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σύμφωνα με όσα έγραψε, φοβόταν ότι δεν θα καταφέρει να πετύχει στις εξετάσεις και ότι το μέλλον της θα είναι αδιέξοδο.

Στο σημείωμά της η 17χρονη έγραφε:

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά.

Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».