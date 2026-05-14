Ο Άντι Μπέρναμ επιστρέφει στο προσκήνιο της βρετανικής πολιτικής ως ο άνθρωπος που μπορεί να μετατρέψει την κρίση του Κιρ Στάρμερ σε ανοιχτή μάχη ηγεσίας στους Εργατικούς. Δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ από το 2017, πρώην υπουργός Υγείας και άλλοτε υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, ο Μπέρναμ εμφανίζεται σήμερα ως το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο εκτός Γουεστμίνστερ που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Η συγκυρία είναι εκρηκτική. Μετά την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από την κυβέρνηση και τις πιέσεις για αλλαγή ηγεσίας, ο βουλευτής των Εργατικών Τζος Σάιμονς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραιτηθεί από την έδρα του στο Makerfield, ανοίγοντας τον δρόμο στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την επιστροφή του στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση αυτή μπορεί να δώσει στον Μπέρναμ τη θεσμική δυνατότητα να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, καθώς για να είναι υποψήφιος πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής.

Από το Λίβερπουλ στο Μάντσεστερ και από εκεί ξανά στο Γουεστμίνστερ

Ο Άντι Μπέρναμ γεννήθηκε το 1970 στο Aintree, κοντά στο Λίβερπουλ, και μεγάλωσε στη βορειοδυτική Αγγλία. Σπούδασε στο Cambridge και εντάχθηκε από νωρίς στους Εργατικούς. Η πολιτική του ταυτότητα διαμορφώθηκε γύρω από τη δημόσια υγεία, την κοινωνική κινητικότητα και την ιδέα ότι το βρετανικό κράτος πρέπει να λειτουργεί πιο δίκαια για τις περιοχές εκτός Λονδίνου.

Εξελέγη βουλευτής του Leigh το 2001 και γρήγορα ανέβηκε στην ιεραρχία των κυβερνήσεων των Εργατικών. Υπηρέτησε ως Chief Secretary to the Treasury, υπουργός Πολιτισμού και, κυρίως, υπουργός Υγείας το 2009-2010, στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν. Το επίσημο προφίλ του Μείζονος Μάντσεστερ σημειώνει ότι ο Μπέρναμ εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος το 2017 και επανεξελέγη το 2021 και το 2024.

Η θητεία του στο Λονδίνο, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να του δώσει την ηγεσία των Εργατικών. Διεκδίκησε την αρχηγία δύο φορές: το 2010, όταν κέρδισε ο Εντ Μίλιμπαντ, και το 2015, όταν ηττήθηκε καθαρά από τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Μετά τη δεύτερη ήττα, στράφηκε στην περιφερειακή πολιτική και το 2017 εγκατέλειψε τη Βουλή για να γίνει ο πρώτος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ.

Ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το πολιτικό brand του Μπέρναμ χτίστηκε στο Μάντσεστερ. Εκεί απέκτησε το προσωνύμιο «King of the North», κυρίως κατά την πανδημία, όταν συγκρούστηκε με την κυβέρνηση των Συντηρητικών για τους περιορισμούς και την οικονομική στήριξη στις περιοχές της βόρειας Αγγλίας.

Η σύγκρουση εκείνη τον έκανε κάτι περισσότερο από τοπικό δήμαρχο. Τον μετέτρεψε σε σύμβολο της αντίστασης απέναντι στο λονδρέζικο κέντρο εξουσίας. Για πολλούς ψηφοφόρους του Βορρά, ο Μπέρναμ εμφανίστηκε ως πολιτικός που μιλά τη γλώσσα των περιοχών που νιώθουν εγκαταλελειμμένες από το Γουεστμίνστερ.

Στις δημαρχιακές εκλογές του 2024 κέρδισε τρίτη θητεία στο Μείζον Μάντσεστερ, με το Institute for Government να σημειώνει ότι επανεξελέγη μετά τις προηγούμενες νίκες του το 2017 και το 2021.

Το «Manchesterism» και η υπόσχεση ενός άλλου Labour

Το βασικό πολιτικό επιχείρημα του Μπέρναμ σήμερα είναι ότι η Βρετανία χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης που να ξεκινά από τις τοπικές κοινωνίες και όχι από το Whitehall. Το Reuters περιγράφει τη γραμμή του ως «Manchesterism»: ένα οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που δίνει βάρος στον δημόσιο έλεγχο βασικών υπηρεσιών, στις συγκοινωνίες, στην κατοικία και στη μείωση των ανισοτήτων.

Το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι το Bee Network, το σύστημα λεωφορείων και τραμ του Μείζονος Μάντσεστερ, το οποίο ο Μπέρναμ παρουσιάζει ως απόδειξη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να οργανωθούν καλύτερα όταν υπάρχει τοπικός έλεγχος. Η Financial Times σημειώνει ότι αυτή η εμπειρία τον βοηθά να προβάλλει τον εαυτό του ως πολιτικό που δεν μιλά απλώς για αλλαγή, αλλά έχει εφαρμόσει ένα εναλλακτικό μοντέλο σε μεγάλη μητροπολιτική περιοχή.

Η πολιτική του πρόταση κινείται πιο αριστερά από τη διαχειριστική, κεντρώα γραμμή που ταυτίστηκε με τον Στάρμερ. Ο Μπέρναμ έχει μιλήσει για μεγαλύτερο ρόλο του κράτους, για δημόσιο έλεγχο υπηρεσιών, για περισσότερες επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία και για μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των πλουσιότερων. Αυτό τον κάνει ελκυστικό σε όσους θεωρούν ότι η κυβέρνηση Στάρμερ έχασε την επαφή με τη βάση των Εργατικών, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί ανησυχία σε πιο μετριοπαθείς βουλευτές και στις αγορές.

Γιατί θεωρείται απειλή για τον Στάρμερ

Ο Μπέρναμ είναι επικίνδυνος για τον Στάρμερ για τρεις λόγους.

Πρώτον, έχει εθνική αναγνωρισιμότητα χωρίς να έχει φθαρεί από τις κυβερνητικές αποφάσεις του Λονδίνου. Δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, άρα μπορεί να εμφανιστεί ως «καθαρή» εναλλακτική σε μια περίοδο που οι Εργατικοί αντιμετωπίζουν φθορά.

Δεύτερον, μιλά σε ένα εκλογικό ακροατήριο που το Labour φοβάται ότι χάνει: τους ψηφοφόρους της βόρειας Αγγλίας, της εργατικής τάξης και των περιοχών όπου το Reform UK επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια.

Τρίτον, έχει διοικητική εμπειρία αλλά και αντισυστημικό ύφος. Δεν είναι άγνωστος διαμαρτυρόμενος. Είναι πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής και τρεις φορές εκλεγμένος δήμαρχος μιας από τις σημαντικότερες μητροπολιτικές περιοχές της Βρετανίας.

Το Reuters γράφει ότι ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην εθνική πολιτική, διεκδικώντας μια κοινοβουλευτική έδρα, και ότι θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Στάρμερ για την ηγεσία των Εργατικών.

Το μεγάλο εμπόδιο: Δεν είναι βουλευτής

Παρά τη δυναμική του, ο Μπέρναμ έχει ένα κρίσιμο πρόβλημα: δεν είναι σήμερα μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί απλώς να ανακοινώσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του Labour.

Με βάση τους κανόνες των Εργατικών, ηγέτης του κόμματος πρέπει να είναι βουλευτής ή μέλος της Βουλής των Λόρδων, ενώ για να προκληθεί επίσημη αναμέτρηση κατά εν ενεργεία ηγέτη απαιτείται υποστήριξη από το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι Times υπολογίζουν ότι το όριο αυτό αντιστοιχεί σήμερα σε 81 βουλευτές.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το Makerfield. Ο Τζος Σάιμονς, βουλευτής της περιοχής, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί ώστε να ανοίξει ο δρόμος για υποψηφιότητα Μπέρναμ σε αναπληρωματική εκλογή. Το Reuters σημειώνει, όμως, ότι η έδρα δεν είναι αυτόματη: η αναπληρωματική εκλογή θα είναι ανοιχτή σε όλα τα κόμματα, ενώ το Reform UK είχε ήδη καταγράψει ισχυρή παρουσία στην περιοχή στις εκλογές του 2024.

Γιατί η επιστροφή του δεν είναι δεδομένη

Η επιστροφή του Μπέρναμ στο Γουεστμίνστερ μοιάζει θεαματική, αλλά έχει πολλά ρίσκα.

Πρώτον, πρέπει να εγκριθεί ως υποψήφιος από τους μηχανισμούς των Εργατικών. Ο Guardian μετέδωσε ότι υπάρχουν εσωκομματικές συζητήσεις για το αν οι κανόνες πρέπει ή δεν πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να διευκολυνθεί η υποψηφιότητά του για την ηγεσία, με μέλη της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής να απορρίπτουν την ιδέα ότι οι κανόνες μπορούν να αλλάξουν για ένα πρόσωπο.

Δεύτερον, ακόμη κι αν πάρει το χρίσμα, πρέπει να κερδίσει την έδρα. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι Εργατικοί πιέζονται εκλογικά, μια αναπληρωματική εκλογή μπορεί να μετατραπεί σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης.

Τρίτον, αν φύγει από τη δημαρχία του Μείζονος Μάντσεστερ, θα ανοίξει νέα μάχη για τη διαδοχή του εκεί. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετο ρίσκο για τους Εργατικούς σε μια από τις ισχυρότερες περιφερειακές του βάσεις.

Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Μπέρναμ είναι η εικόνα αυθεντικότητας. Δεν μοιάζει με τεχνοκράτη του Λονδίνου, αλλά με πολιτικό που έχει περάσει από την κεντρική εξουσία, την απέρριψε και ξαναχτίστηκε στην περιφέρεια. Αυτό του επιτρέπει να μιλά και στους παραδοσιακούς Εργατικούς και στους απογοητευμένους ψηφοφόρους που αναζητούν κάτι πιο άμεσο.

Έχει, επίσης, ισχυρό αφήγημα: «ό,τι δοκίμασα στο Μάντσεστερ μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα». Αυτό είναι πολιτικά καθαρό, εύκολο να επικοινωνηθεί και διαφορετικό από το συχνά προσεκτικό, θεσμικό ύφος του Στάρμερ.

Τα αδύνατα σημεία του είναι επίσης εμφανή. Έχει χάσει δύο φορές εσωκομματικές μάχες ηγεσίας. Δεν έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική βάση. Οι προτάσεις του για περισσότερο δημόσιο έλεγχο και κρατικές επενδύσεις μπορεί να ανησυχήσουν τις αγορές. Και, παρά τη δημοτικότητά του στο Μάντσεστερ, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να πείσει το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών.

Ο άνθρωπος που μπορεί να ενώσει ή να διχάσει τους Εργατικούς

Για τους υποστηρικτές του, ο Μπέρναμ είναι η απάντηση στην κρίση ταυτότητας των Εργατικών: πιο λαϊκός, πιο περιφερειακός, πιο κοινωνικός, πιο άμεσος. Για τους επικριτές του, είναι ένας χαρισματικός τοπικός ηγέτης που δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει σε εθνικό επίπεδο σε περιβάλλον οικονομικής πίεσης και διεθνών κρίσεων.

Η πιθανή του υποψηφιότητα θα μπορούσε να ανοίξει μια μεγάλη ιδεολογική συζήτηση στο Labour: πρέπει το κόμμα να συνεχίσει στη γραμμή Στάρμερ, με έμφαση στη σταθερότητα και στη δημοσιονομική προσοχή, ή να στραφεί σε πιο παρεμβατικό οικονομικό πρόγραμμα, με δημόσιες υπηρεσίες, αποκέντρωση και μεγαλύτερη κοινωνική προστασία;

Αυτό ακριβώς κάνει τον Μπέρναμ επικίνδυνο. Δεν είναι απλώς ένας ακόμη δυσαρεστημένος Εργατικός. Εκπροσωπεί μια διαφορετική ιστορία για το τι πρέπει να γίνει το κόμμα.

Το συμπέρασμα

Ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει ακόμη «ρίξει» τον Κιρ Στάρμερ. Δεν είναι καν βουλευτής. Όμως η πιθανή του επιστροφή στο Γουεστμίνστερ μετατρέπει την εσωκομματική κρίση των Εργατικών σε κάτι πολύ πιο απτό.

Αν κερδίσει την έδρα του Makerfield και συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη από τους βουλευτές των Εργατικών, μπορεί να γίνει ο πιο σοβαρός αντίπαλος του Στάρμερ. Αν αποτύχει, η κίνηση θα καταγραφεί ως πολιτικό ρίσκο που έμεινε στη μέση.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνισή του στην πρώτη γραμμή δείχνει ότι η κρίση των Εργατικών δεν αφορά μόνο πρόσωπα. Αφορά κατεύθυνση, ύφος και ταυτότητα. Και ο Μπέρναμ προσπαθεί να πείσει ότι η απάντηση δεν βρίσκεται στο Λονδίνο, αλλά στο μοντέλο που έχτισε στο Μάντσεστερ.