Με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση αναμένεται να γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους και στο Ολύμπιον, σημεία με ιδιαίτερο συμβολισμό στο κέντρο της πόλης.

Στο βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι.

Το περιστέρι κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς, εικόνα που παραπέμπει σε μηνύματα ειρήνης, ενότητας και νέας αρχής.

Η παρουσίαση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο Ολύμπιον.