Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε ασθενοφόρο στον νότιο Λίβανο, το οποίο αποδίδεται στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, που επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Το ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε ασθενοφόρο της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας στη Ζεμπντίν, στην περιφέρεια Ναμπάτια, διευκρίνισε το πρακτορείο, τονίζοντας πως πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες εναντίον εργαζομένων στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ή εγκαταστάσεις υγείας στον Λίβανο.

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν και εναντίον του οποίου διεξάγονται ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Χθες, το υπουργείο ανακοίνωσε τον θάνατο δυο διασωστών στον νότιο Λίβανο όταν χτυπήθηκε ασθενοφόρο του οργανισμού Ρισάλα, που πρόσκειται στο κίνημα Άμαλ, συμμάχου της Χεζμπολά.