Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, δήλωσε ιατρική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τέσσερις Σύροι υπήκοοι και δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε δύο πλήγματα στον τομέα αλ Χοχ κοντά στην Τύρο, διευκρίνισε η πηγή που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμιας. Κρατικό ΜΜΕ έκανε λόγο για δύο ισραηλινά πλήγματα στους δρόμους του τομέα αυτού.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε «εχθρικό drone» που εισήλθε σήμερα στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Δεν συνέδεσε drone με τη Χεζμπολάχ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν διεκδίκησε ευθύνη για το συμβάν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική κατάπαυση πυρός ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με βάση την οποία το Ισραήλ θα σταματούσε τα πλήγματα στα υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ προάστια της Βηρυτού και η Χεζμπολάχ θα σταματούσε τις επιθέσεις στο Ισραήλ, αν και η συμφωνία δεν θέτει τέλος στη σύγκρουση, σύμφωνα με την πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.